Петр Ян рассказал, что чувствует, вернув пояс чемпиона UFC

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российский боец ММА Петр Ян заявил, что очень счастлив вернуть пояс чемпиона UFC, и выразил благодарность организации за возможность построить карьеру.
В воскресенье Ян победил в реванше единогласным решением судей грузинского бойца Мераба Двалишвили и вернул себе пояс чемпиона UFC в легчайшей весовой категории. Поединок прошел в Лас-Вегасе.
"Я очень счастлив, что я здесь с поясом чемпиона. Спасибо всем болельщикам. Я очень счастлив, очень долго трудился, готовился. На сегодняшний день для меня это жизнь. Хочу отдать должное команде. Дрался с Алджамейном (Стерлингом), два раза с Мерабом, у них очень сильная команда", - сказал Ян после боя в октагоне.
Яну 32 года, на его счету 20 побед и пять поражений в ММА. Первый раз Ян завоевал пояс чемпиона UFC в 2020 году, он утратил титул в 2021 году из-за дисквалификации за запрещенный удар в бою с американцем Стерлингом.
