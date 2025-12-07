Рейтинг@Mail.ru
Петр Ян рассказал, что чувствует, вернув пояс чемпиона UFC
Единоборства
 
09:33 07.12.2025 (обновлено: 09:34 07.12.2025)
Петр Ян рассказал, что чувствует, вернув пояс чемпиона UFC
Петр Ян рассказал, что чувствует, вернув пояс чемпиона UFC - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Петр Ян рассказал, что чувствует, вернув пояс чемпиона UFC
Российский боец ММА Петр Ян заявил, что очень счастлив вернуть пояс чемпиона UFC, и выразил благодарность организации за возможность построить карьеру. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
спорт, смешанные боевые искусства (мма), петр ян, мераб двалишвили, ufc
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Петр Ян, Мераб Двалишвили, UFC
Петр Ян рассказал, что чувствует, вернув пояс чемпиона UFC

Петр Ян заявил, что очень счастлив вернуть пояс чемпиона UFC

© Getty Images / Chris UngerМераб Двалишвили и Петр Ян
Мераб Двалишвили и Петр Ян - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Getty Images / Chris Unger
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российский боец ММА Петр Ян заявил, что очень счастлив вернуть пояс чемпиона UFC, и выразил благодарность организации за возможность построить карьеру.
В воскресенье Ян победил в реванше единогласным решением судей грузинского бойца Мераба Двалишвили и вернул себе пояс чемпиона UFC в легчайшей весовой категории. Поединок прошел в Лас-Вегасе.
"Я очень счастлив, что я здесь с поясом чемпиона. Спасибо всем болельщикам. Я очень счастлив, очень долго трудился, готовился. На сегодняшний день для меня это жизнь. Хочу отдать должное команде. Дрался с Алджамейном (Стерлингом), два раза с Мерабом, у них очень сильная команда", - сказал Ян после боя в октагоне.
"Ребята, хочу передать привет своей стране, России, привет всем болельщикам со всего мира, из СНГ, своей семье, жене, детям. Спасибо всей команде UFC, я очень благодарен. UFC изменил мою жизнь", - добавил он.
Яну 32 года, на его счету 20 побед и пять поражений в ММА. Первый раз Ян завоевал пояс чемпиона UFC в 2020 году, он утратил титул в 2021 году из-за дисквалификации за запрещенный удар в бою с американцем Стерлингом.
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян празднует победу над Мерабом Двалишвили - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Петр Ян победил Двалишвили и вернул титул UFC
Вчера, 09:11
 
Единоборства
 
