Бывший двойной чемпион UFC потерпел поражение в последнем бою в карьере
Бывший двойной чемпион UFC потерпел поражение в последнем бою в карьере
Бывший двойной чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), олимпийский чемпион по борьбе Генри Сехудо (США) потерпел поражение от соотечественника Пэйтона РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Бывший двойной чемпион UFC потерпел поражение в последнем бою в карьере
