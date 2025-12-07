Монсон назвал победу Петра Яна над Двалишвили заслуженной

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в разговоре с РИА Новости назвал полностью заслуженной победу Петра Яна по итогам турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 323 в Лас-Вегасе, отметив, что россиянин сумел вернуть титул благодаря настойчивости и русскому духу.

"В спорте нет задачи сложнее, чем сначала стать чемпионом, потом потерять титул и вновь вернуть его. Это действительно самое трудное. И Ян сумел сделать это после серии поражений. Его победа более чем заслуженная . Он настоящий чемпион!" - добавил собеседник агентства.