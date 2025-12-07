Рейтинг@Mail.ru
Монсон назвал победу Петра Яна над Двалишвили заслуженной
Единоборства
 
11:53 07.12.2025
Монсон назвал победу Петра Яна над Двалишвили заслуженной
Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в разговоре с РИА Новости назвал полностью заслуженной победу Петра Яна по итогам турнира Абсолютного бойцовского... РИА Новости Спорт, 07.12.2025
петр ян, мераб двалишвили, алджамейн стерлинг, ufc
Монсон назвал победу Петра Яна над Двалишвили заслуженной

Джефф Монсон назвал абсолютно заслуженной победу Петра Яна на турнире UFC 323

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в разговоре с РИА Новости назвал полностью заслуженной победу Петра Яна по итогам турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 323 в Лас-Вегасе, отметив, что россиянин сумел вернуть титул благодаря настойчивости и русскому духу.
В воскресенье Ян победил в реванше единогласным решением судей грузинского бойца Мераба Двалишвили и вновь стал чемпионом UFC в легчайшей весовой категории.
"Это была абсолютно заслуженная победа. Его многие уже списали со счетов. Думали, что он больше никогда не станет чемпионом. Но он показал настоящий русский дух — никогда не сдаваться. Да, у многих были сомнения, у меня тоже. Хотя, когда меня спрашивали, я все-таки предсказал его победу, потому что знаю, насколько сильна его команда", - сказал Монсон.
"В спорте нет задачи сложнее, чем сначала стать чемпионом, потом потерять титул и вновь вернуть его. Это действительно самое трудное. И Ян сумел сделать это после серии поражений. Его победа более чем заслуженная . Он настоящий чемпион!" - добавил собеседник агентства.
Яну 32 года, на его счету 20 побед и пять поражений в смешанных единоборствах (ММА). Первый раз Ян завоевал пояс чемпиона UFC в 2020 году, он утратил титул в 2021 году из-за дисквалификации за запрещенный удар в бою с американцем Алджамейном Стерлингом. 34-летний Двалишвили выиграл 21 поединок и потерпел пять поражений, он был чемпионом с сентября 2024 года.
