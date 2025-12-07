Монсон назвал победу Петра Яна над Двалишвили заслуженной

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в разговоре с РИА Новости назвал полностью заслуженной победу Петра Яна по итогам турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 323 в Лас-Вегасе, отметив, что россиянин сумел вернуть титул благодаря настойчивости и русскому духу.
В воскресенье Ян победил в реванше единогласным решением судей грузинского бойца Мераба Двалишвили и вновь стал чемпионом UFC в легчайшей весовой категории.
07 декабря 2025 • начало в 08:00
"Это была абсолютно заслуженная победа. Его многие уже списали со счетов. Думали, что он больше никогда не станет чемпионом. Но он показал настоящий русский дух — никогда не сдаваться. Да, у многих были сомнения, у меня тоже. Хотя, когда меня спрашивали, я все-таки предсказал его победу, потому что знаю, насколько сильна его команда", - сказал Монсон.
"В спорте нет задачи сложнее, чем сначала стать чемпионом, потом потерять титул и вновь вернуть его. Это действительно самое трудное. И Ян сумел сделать это после серии поражений. Его победа более чем заслуженная . Он настоящий чемпион!" - добавил собеседник агентства.
Яну 32 года, на его счету 20 побед и пять поражений в смешанных единоборствах (ММА). Первый раз Ян завоевал пояс чемпиона UFC в 2020 году, он утратил титул в 2021 году из-за дисквалификации за запрещенный удар в бою с американцем Алджамейном Стерлингом. 34-летний Двалишвили выиграл 21 поединок и потерпел пять поражений, он был чемпионом с сентября 2024 года.