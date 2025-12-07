Рейтинг@Mail.ru
Чемпион UFC получил травму руки в титульном бою и потерял пояс - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
08:20 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/ufc--2060384492.html
Чемпион UFC получил травму руки в титульном бою и потерял пояс
Чемпион UFC получил травму руки в титульном бою и потерял пояс - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Чемпион UFC получил травму руки в титульном бою и потерял пояс
Американский боец ММА бирманского происхождения Джошуа Ван стал новым чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T08:20:00+03:00
2025-12-07T08:20:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
алешандре пантожа
ufc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060384139_0:97:2048:1249_1920x0_80_0_0_2031253a5f6f1d4e082d334fe712cc13.jpg
/20251207/ufc-2060381492.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060384139_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_e1cf48123d36c9580fbdedd9f59ea02c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, смешанные боевые искусства (мма), алешандре пантожа, ufc
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Алешандре Пантожа, UFC
Чемпион UFC получил травму руки в титульном бою и потерял пояс

Пантожа получил травму руки в титульном бою с Ваном и потерял пояс UFC

© Getty Images / Ian MauleАлешандре Пантожа
Алешандре Пантожа - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Getty Images / Ian Maule
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Американский боец ММА бирманского происхождения Джошуа Ван стал новым чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории.
В соглавном бою турнира UFC 323 в Лас-Вегасе он победил Алешандре Пантожу. В первом раунде бразилец получил травму руки в результате неудачного падения и не смог продолжить поединок. Вану засчитали победу техническим нокаутом.
На счету Вана стало 16 побед и два поражения в ММА. В активе Пантожи 30 побед при шести поражениях.
Генри Сехудо - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Бывший двойной чемпион UFC потерпел поражение в последнем бою в карьере
Вчера, 07:17
 
ЕдиноборстваСпортСмешанные боевые искусства (ММА)Алешандре ПантожаUFC
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Барыс
    Сибирь
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Ак Барс
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Крылья Советов
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Болонья
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Ювентус
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Сельта
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала