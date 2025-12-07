https://ria.ru/20251207/ufc--2060384492.html
Чемпион UFC получил травму руки в титульном бою и потерял пояс
Чемпион UFC получил травму руки в титульном бою и потерял пояс - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Чемпион UFC получил травму руки в титульном бою и потерял пояс
Американский боец ММА бирманского происхождения Джошуа Ван стал новым чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Чемпион UFC получил травму руки в титульном бою и потерял пояс
Пантожа получил травму руки в титульном бою с Ваном и потерял пояс UFC