https://ria.ru/20251207/ufc--2060380825.html
Бой Гуськова и экс-чемпиона UFC завершился вничью
Бой Гуськова и экс-чемпиона UFC завершился вничью - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Бой Гуськова и экс-чемпиона UFC завершился вничью
Узбекский боец смешанных единоборств (ММА) Богдан Гуськов не смог победить бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелой весовой... РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T07:00:00+03:00
2025-12-07T07:00:00+03:00
2025-12-07T07:01:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
ufc
ян блахович
богдан гуськов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060376348_0:40:1081:648_1920x0_80_0_0_ff91aa9be05737cb619bd87649f2987f.jpg
/20251206/petr-yan-dvalishvili-ufc-323-smotret-onlayn-2059365353.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060376348_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_56249b9fb895e0e690af064b438b4b75.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, смешанные боевые искусства (мма), ufc, ян блахович, богдан гуськов
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), UFC, Ян Блахович, Богдан Гуськов
Бой Гуськова и экс-чемпиона UFC завершился вничью
Бой Богдана Гуськова и экс-чемпиона UFC Блаховича завершился вничью