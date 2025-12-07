Рахимова выиграла турнир категории WTA 125 во Франции

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россиянка Камилла Рахимова стала победительницей теннисного турнира категории WTA 125 во французском Анже, призовой фонд которого составляет 115 тысяч долларов.

В финальном матче Рахимова (112-е место в мировом рейтинге) обыграла немку Тамару Корпач (138) со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты.

Рахимовой 24 года, она завоевала свой первый одиночный титул в карьере на уровне WTA. Ранее стало известно, что Рахимова сменит спортивное гражданство и в следующем сезоне будет представлять Узбекистан.