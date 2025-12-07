https://ria.ru/20251207/tennis-2060439778.html
Рахимова выиграла турнир категории WTA 125 во Франции
Рахимова выиграла турнир категории WTA 125 во Франции - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Рахимова выиграла турнир категории WTA 125 во Франции
Россиянка Камилла Рахимова стала победительницей теннисного турнира категории WTA 125 во французском Анже, призовой фонд которого составляет 115 тысяч долларов. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07
2025-12-07T18:58:00+03:00
2025-12-07T18:58:00+03:00
Рахимова выиграла турнир категории WTA 125 во Франции
Решившая сменить гражданство РФ Рахимова выиграла турнир категории WTA 125
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россиянка Камилла Рахимова стала победительницей теннисного турнира категории WTA 125 во французском Анже, призовой фонд которого составляет 115 тысяч долларов.
В финальном матче Рахимова (112-е место в мировом рейтинге) обыграла немку Тамару Корпач (138) со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты.
Рахимовой 24 года, она завоевала свой первый одиночный титул в карьере на уровне WTA. Ранее стало известно, что Рахимова сменит спортивное гражданство и в следующем сезоне будет представлять Узбекистан.