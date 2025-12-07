Рейтинг@Mail.ru
Рахимова выиграла турнир категории WTA 125 во Франции
Теннис
 
18:58 07.12.2025
Рахимова выиграла турнир категории WTA 125 во Франции
Рахимова выиграла турнир категории WTA 125 во Франции - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Рахимова выиграла турнир категории WTA 125 во Франции
Россиянка Камилла Рахимова стала победительницей теннисного турнира категории WTA 125 во французском Анже, призовой фонд которого составляет 115 тысяч долларов. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Новости
Теннис, Камилла Рахимова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Теннис, Камилла Рахимова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Рахимова выиграла турнир категории WTA 125 во Франции

Решившая сменить гражданство РФ Рахимова выиграла турнир категории WTA 125

© соцсети Камиллы РахимовойКамилла Рахимова
Камилла Рахимова - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© соцсети Камиллы Рахимовой
Камилла Рахимова. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россиянка Камилла Рахимова стала победительницей теннисного турнира категории WTA 125 во французском Анже, призовой фонд которого составляет 115 тысяч долларов.
В финальном матче Рахимова (112-е место в мировом рейтинге) обыграла немку Тамару Корпач (138) со счетом 6:3, 7:6 (7:4). Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты.
Рахимовой 24 года, она завоевала свой первый одиночный титул в карьере на уровне WTA. Ранее стало известно, что Рахимова сменит спортивное гражданство и в следующем сезоне будет представлять Узбекистан.
Российская теннисистка Вера Звонарева - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Звонарева проиграла в финале турнира ITF в Дубае
Вчера, 14:04
 
ТеннисКамилла РахимоваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
