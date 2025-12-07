Первый тайм матча РПЛ между "Краснодаром" и ЦСКА завершился вничью

https://ria.ru/20251207/taym-2060445771.html
Первый тайм матча 18-го тура чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и московским ЦСКА завершился вничью. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
футбол
спорт
мойзес
джон кордоба
краснодар
пфк цска
зенит
