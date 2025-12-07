https://ria.ru/20251207/tampa-2060359708.html
Кучеров и Василевский пропустят матч "Тампы" против "Айлендерс"
Российские игроки команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский не примут участия в матче регулярного чемпионата Национальной РИА Новости Спорт, 07.12.2025
хоккей
спорт
никита кучеров
андрей василевский
тампа-бэй лайтнинг
нью-йорк айлендерс
национальная хоккейная лига (нхл)
