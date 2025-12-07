Кучеров и Василевский пропустят матч "Тампы" против "Айлендерс"

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские игроки команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский не примут участия в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс", сообщается на официальном сайте лиги.