Рейтинг@Mail.ru
Кучеров и Василевский пропустят матч "Тампы" против "Айлендерс" - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
00:05 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/tampa-2060359708.html
Кучеров и Василевский пропустят матч "Тампы" против "Айлендерс"
Кучеров и Василевский пропустят матч "Тампы" против "Айлендерс" - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Кучеров и Василевский пропустят матч "Тампы" против "Айлендерс"
Российские игроки команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский не примут участия в матче регулярного чемпионата Национальной РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T00:05:00+03:00
2025-12-07T00:05:00+03:00
хоккей
спорт
никита кучеров
андрей василевский
тампа-бэй лайтнинг
нью-йорк айлендерс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858472491_0:0:1626:914_1920x0_80_0_0_0b2ecd241b787a50afeaccd6cb5e7901.jpg
/20251206/khokkey-2060356736.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858472491_21:0:1466:1084_1920x0_80_0_0_35ea193360f35a03995fb50dd6b0d2e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, никита кучеров, андрей василевский, тампа-бэй лайтнинг, нью-йорк айлендерс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Никита Кучеров, Андрей Василевский, Тампа-Бэй Лайтнинг, Нью-Йорк Айлендерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Кучеров и Василевский пропустят матч "Тампы" против "Айлендерс"

Хоккеисты "Тампы" Кучеров и Василевский пропустят матч против "Айлендерс"

© Фото : nhl.com/lightningХоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров и Андрей Василевский
Хоккеисты Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров и Андрей Василевский - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : nhl.com/lightning
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские игроки команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский не примут участия в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс", сообщается на официальном сайте лиги.
"Тампа" примет "Айлендерс" в ночь на 7 декабря. Встреча начнется в 3:00 мск.
Причина отсутствия россиян в заявке на игру не уточняется. Сообщается, что россияне должны вернуться со дня на день. Кучеров не тренировался в пятницу, а в субботу тренировался без экипировки и не выполнял упражнений. Василевский ранее пропустил матч против "Питтсбурга" (3:4), первоначально ожидалось, что он восстановится к субботе.
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Шайба Панарина не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче с "Колорадо"
Вчера, 23:26
 
ХоккейСпортНикита КучеровАндрей ВасилевскийТампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк АйлендерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Арсенал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Сандерленд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Бавария
    0
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Челси
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Брентфорд
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Акрон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Барселона
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ренн
    5
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала