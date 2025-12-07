https://ria.ru/20251207/tablitsa-2060452180.html
Определилось положение команд в таблице РПЛ перед зимней паузой
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Определилось положение команд в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) перед зимней паузой.
После 18 туров чемпионата лидирует действующий чемпион страны "Краснодар" (40 очков), далее идут петербургский "Зенит"(39) и московский "Локомотив" (37).
Чемпионат возобновится 28 февраля матчами 19-го тура.
Полностью турнирная таблица выглядит следующим образом:
- 1. "Краснодар" - 40 очков;
- 2. "Зенит" (Петербург) - 39;
- 3. "Локомотив" (Москва) - 37;
- 4. ЦСКА (Москва) - 36;
- 5. "Балтика" (Калининград) - 35;
- 6. "Спартак" (Москва) - 29;
- 7. "Рубин" (Казань) - 23;
- 8. "Ахмат" (Грозный) - 22;
- 9. "Акрон" (Тольятти) - 21;
- 10. "Динамо" (Москва) - 21;
- 11. "Ростов" - 21;
- 12. "Крылья Советов" (Самара) - 17;
- 13. "Динамо" (Махачкала) - 15;
- 14. "Нижний Новгород" - 14;
- 15. "Оренбург" - 12;
- 16. "Сочи" - 9.