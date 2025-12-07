Рейтинг@Mail.ru
Определилось положение команд в таблице РПЛ перед зимней паузой
Футбол
 
21:03 07.12.2025
Определилось положение команд в таблице РПЛ перед зимней паузой
Определилось положение команд в таблице РПЛ перед зимней паузой
Определилось положение команд в таблице РПЛ перед зимней паузой
Определилось положение команд в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) перед зимней паузой. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
футбол
спорт
спорт
Футбол, Спорт
Определилось положение команд в таблице РПЛ перед зимней паузой

Определилось положение команд в турнирной таблице РПЛ перед зимней паузой

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Определилось положение команд в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) перед зимней паузой.
После 18 туров чемпионата лидирует действующий чемпион страны "Краснодар" (40 очков), далее идут петербургский "Зенит"(39) и московский "Локомотив" (37).
Чемпионат возобновится 28 февраля матчами 19-го тура.
Полностью турнирная таблица выглядит следующим образом:
  • 1. "Краснодар" - 40 очков;
  • 2. "Зенит" (Петербург) - 39;
  • 3. "Локомотив" (Москва) - 37;
  • 4. ЦСКА (Москва) - 36;
  • 5. "Балтика" (Калининград) - 35;
  • 6. "Спартак" (Москва) - 29;
  • 7. "Рубин" (Казань) - 23;
  • 8. "Ахмат" (Грозный) - 22;
  • 9. "Акрон" (Тольятти) - 21;
  • 10. "Динамо" (Москва) - 21;
  • 11. "Ростов" - 21;
  • 12. "Крылья Советов" (Самара) - 17;
  • 13. "Динамо" (Махачкала) - 15;
  • 14. "Нижний Новгород" - 14;
  • 15. "Оренбург" - 12;
  • 16. "Сочи" - 9.
