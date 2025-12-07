Рейтинг@Mail.ru
Сорокин признан третьей звездой дня в НХЛ - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
12:33 07.12.2025
Сорокин признан третьей звездой дня в НХЛ
Сорокин признан третьей звездой дня в НХЛ
Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" россиянин Илья Сорокин признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
хоккей
спорт
илья сорокин
нью-йорк айлендерс
тампа-бэй лайтнинг
колорадо эвеланш
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, илья сорокин, нью-йорк айлендерс, тампа-бэй лайтнинг, колорадо эвеланш, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Илья Сорокин, Нью-Йорк Айлендерс, Тампа-Бэй Лайтнинг, Колорадо Эвеланш, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" россиянин Илья Сорокин признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
В воскресенье "Айлендерс" одержали гостевую победу над "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 2:0. Сорокин провел третий в сезоне и 25-й в карьере сухой матч в регулярных чемпионатах НХЛ, отразив 32 броска. Он был признан лучшим игроком встречи. Также россиянин повторил клубный рекорд по количеству шатаутов, который единолично принадлежал американцу Гленну Решу.
Второй звездой признан канадский нападающий "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон, забросивший две шайбы в гостевой игре против "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:2) и отличившийся в овертайме.
Первой звездой дня стал канадский форвард "Флориды Пантерз" Сэм Беннет, забросивший победную шайбу в овертайме и сделавший три голевые передачи в домашнем матче против "Коламбус Блю Джекетс" (7:6).
Хоккеисты клуба НХЛ Лос-Анджелес - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Кузьменко прервал безголевую серию в НХЛ
