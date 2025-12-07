Сорокин признан третьей звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" россиянин Илья Сорокин признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.

В воскресенье "Айлендерс" одержали гостевую победу над "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 2:0. Сорокин провел третий в сезоне и 25-й в карьере сухой матч в регулярных чемпионатах НХЛ, отразив 32 броска. Он был признан лучшим игроком встречи. Также россиянин повторил клубный рекорд по количеству шатаутов, который единолично принадлежал американцу Гленну Решу.