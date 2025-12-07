https://ria.ru/20251207/ryasova-2060410092.html
Россиянка выиграла этап Кубка мира по триатлону в Дубае
Россиянка выиграла этап Кубка мира по триатлону в Дубае - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Россиянка выиграла этап Кубка мира по триатлону в Дубае
Россиянка Валентина Рясова победила на этапе Кубка мира по триатлону, который прошел в Дубае. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T13:54:00+03:00
2025-12-07T13:54:00+03:00
2025-12-07T13:54:00+03:00
триатлон
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737726405_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6081130a8c810f76d4a28277b5128646.jpg
/20251109/ryasova-2053761946.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737726405_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5cb0844a7b01c47403789ec34b131969.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
триатлон, спорт
Россиянка выиграла этап Кубка мира по триатлону в Дубае
Российская триатлонистка Рясова выиграла этап Кубка мира в Дубае
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россиянка Валентина Рясова победила на этапе Кубка мира по триатлону, который прошел в Дубае.
Ее общее время составило 58 минут 30 секунд. Второй стала белоруска Анна Максимова (58.43), бронза у венгерки Доминики Пешлег (59.04).
Международная федерация триатлона (World Triathlon) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.