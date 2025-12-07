Рейтинг@Mail.ru
13:54 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/ryasova-2060410092.html
Россиянка выиграла этап Кубка мира по триатлону в Дубае
Россиянка Валентина Рясова победила на этапе Кубка мира по триатлону, который прошел в Дубае. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025
триатлон, спорт
Триатлон, Спорт
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВалентина Рясова
Валентина Рясова. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россиянка Валентина Рясова победила на этапе Кубка мира по триатлону, который прошел в Дубае.
Ее общее время составило 58 минут 30 секунд. Второй стала белоруска Анна Максимова (58.43), бронза у венгерки Доминики Пешлег (59.04).
Международная федерация триатлона (World Triathlon) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
Триатлон. Чемпионат Европы - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Россиянка выиграла этап Кубка мира по триатлону в Японии
9 ноября, 11:17
 
