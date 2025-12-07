https://ria.ru/20251207/rpl-2060437738.html
Матеус Алвес начнет матч с "Краснодаром" на скамейке запасных
Матеус Алвес начнет матч с "Краснодаром" на скамейке запасных - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Матеус Алвес начнет матч с "Краснодаром" на скамейке запасных
Бразильский полузащитник ЦСКА Матеус Алвес начнет на скамейке запасных матч 18-го тура чемпионата России по футболу против "Краснодара". РИА Новости Спорт, 07.12.2025
