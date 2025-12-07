Рейтинг@Mail.ru
Матеус Алвес начнет матч с "Краснодаром" на скамейке запасных
07.12.2025
Матеус Алвес начнет матч с "Краснодаром" на скамейке запасных
Матеус Алвес начнет матч с "Краснодаром" на скамейке запасных
Бразильский полузащитник ЦСКА Матеус Алвес начнет на скамейке запасных матч 18-го тура чемпионата России по футболу против "Краснодара". РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025
Матеус Алвес начнет матч с "Краснодаром" на скамейке запасных

Матеус Алвес
Матеус Алвес. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Бразильский полузащитник ЦСКА Матеус Алвес начнет на скамейке запасных матч 18-го тура чемпионата России по футболу против "Краснодара".
Встреча пройдет на стадионе "Краснодара" в воскресенье и начнется в 19:00 мск. Матеус Алвес выходил в стартовом составе армейцев на два последних матча - против махачкалинского "Динамо" (3:1) в Кубке России и с "Оренбургом" (2:0) в 17-м туре РПЛ.
ЦСКА начнет матч в следующем сочетании: Акинфеев (вратарь, капитан), Милан Гайич, Игорь Дивеев, Жоао Виктор, Мойзес, Родриго Вильягра, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов, Данил Круговой, Матия Попович.
За "Краснодар" с первых минут сыграют Станислав Агкацев (вратарь), Лукас Оласа, Диего Коста, Витор Тормена, Джованни Гонсалес, Дуглас Аугусто, Александр Черников, Эдуард Сперцян (капитан), Виктор Са, Батчи и Джон Кордоба.
