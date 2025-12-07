Мойзес и Кордоба устроили перепалку в перерыве матча РПЛ "Краснодар" - ЦСКА

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Защитник московского ЦСКА Мойзес и нападающий "Краснодара" Джон Кордоба устроили перепалку в подтрибунном помещении в перерыве матча 18-го тура чемпионата России по футболу.

Первый тайм встречи завершился со счетом 1:1. Отличились Мойзес и Кордоба. В подтрибунном помещении футболисты устроили перепалку в окружении одноклубников и представителей команд. Инцидент попал в кадры трансляции.

В матче первого круга (1:1), который прошел в Москве, Кордоба получил прямую красную карточку. Согласно протоколу встречи, нападающего удалили за агрессивное поведение и удар ногой в руку Мойзеса.