Мойзес и Кордоба устроили перепалку в перерыве матча РПЛ "Краснодар" - ЦСКА
Мойзес и Кордоба устроили перепалку в перерыве матча РПЛ "Краснодар" - ЦСКА
2025-12-07T20:33:00+03:00
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Защитник московского ЦСКА Мойзес и нападающий "Краснодара" Джон Кордоба устроили перепалку в подтрибунном помещении в перерыве матча 18-го тура чемпионата России по футболу.
Первый тайм встречи завершился со счетом 1:1. Отличились Мойзес и Кордоба. В подтрибунном помещении футболисты устроили перепалку в окружении одноклубников и представителей команд. Инцидент попал в кадры трансляции.
В матче первого круга (1:1), который прошел в Москве, Кордоба получил прямую красную карточку. Согласно протоколу встречи, нападающего удалили за агрессивное поведение и удар ногой в руку Мойзеса.
Перед началом матча ЦСКА шел на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 36 очков. "Краснодар" (37 очков) располагается на третьей позиции. Лидирует в таблице петербургский "Зенит" (39).