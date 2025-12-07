Рейтинг@Mail.ru
Мойзес и Кордоба устроили перепалку в перерыве матча РПЛ "Краснодар" - ЦСКА
Футбол
 
20:33 07.12.2025
Мойзес и Кордоба устроили перепалку в перерыве матча РПЛ "Краснодар" - ЦСКА
Мойзес и Кордоба устроили перепалку в перерыве матча РПЛ "Краснодар" - ЦСКА - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Мойзес и Кордоба устроили перепалку в перерыве матча РПЛ "Краснодар" - ЦСКА
Защитник московского ЦСКА Мойзес и нападающий "Краснодара" Джон Кордоба устроили перепалку в подтрибунном помещении в перерыве матча 18-го тура чемпионата... РИА Новости Спорт, 07.12.2025
РИА Новости Спорт
2025
РИА Новости Спорт
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
Мойзес и Кордоба устроили перепалку в перерыве матча РПЛ "Краснодар" - ЦСКА

Мойзес и Кордоба устроили перепалку в перерыве встречи РПЛ "Краснодар" - ЦСКА

Футбол. РПЛ. "Краснодар" (Краснодар) - ЦСКА (Москва)
Футбол. РПЛ. Краснодар (Краснодар) - ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Защитник московского ЦСКА Мойзес и нападающий "Краснодара" Джон Кордоба устроили перепалку в подтрибунном помещении в перерыве матча 18-го тура чемпионата России по футболу.
Первый тайм встречи завершился со счетом 1:1. Отличились Мойзес и Кордоба. В подтрибунном помещении футболисты устроили перепалку в окружении одноклубников и представителей команд. Инцидент попал в кадры трансляции.
Российская премьер-лига (РПЛ)
07 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
Краснодар
3 : 2
ЦСКА
38‎’‎ • Джон Кордоба
(Жуан Батчи)
51‎’‎ • Жуан Виктор
(Эдуард Сперцян)
70‎’‎ • Жуан Батчи
(Лукас Оласа)
11‎’‎ • Мойзес
(Данил Круговой)
90‎’‎ • Матеус Алвес
(Тамерлан Мусаев)
В матче первого круга (1:1), который прошел в Москве, Кордоба получил прямую красную карточку. Согласно протоколу встречи, нападающего удалили за агрессивное поведение и удар ногой в руку Мойзеса.
Перед началом матча ЦСКА шел на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 36 очков. "Краснодар" (37 очков) располагается на третьей позиции. Лидирует в таблице петербургский "Зенит" (39).
Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории "Краснодара"
30 ноября, 15:37
 
Матч-центр
 
