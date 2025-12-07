Норрис впервые в карьере стал чемпионом "Формулы-1"

По итогам гонки Норрис набрал 15 очков, всего на его счету стало 423 балла. Он на два очка опередил Ферстаппена, который за победу заработал 25 баллов. По ходу сезона нидерландец отставал более чем на 100 очков, но в последних десяти гонках Ферстаппен одержал шесть побед и ни разу не выпал из первой тройки. В случае итогового успеха гонщик "Ред Булл" мог повторить рекорд немца Михаэля Шумахера, становившегося чемпионом мира пять сезонов подряд. Ставший третьим Пиастри набрал 18 очков по итогам гонки, всего на его счету 410 баллов.