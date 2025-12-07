Рейтинг@Mail.ru
Норрис впервые в карьере стал чемпионом "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
17:32 07.12.2025 (обновлено: 18:01 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/norris-2060433076.html
Норрис впервые в карьере стал чемпионом "Формулы-1"
Норрис впервые в карьере стал чемпионом "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Норрис впервые в карьере стал чемпионом "Формулы-1"
Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис впервые в карьере стал чемпионом мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", заняв третье место в гонке на... РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T17:32:00+03:00
2025-12-07T18:01:00+03:00
формула-1
авто
абу-даби
ландо норрис
макс ферстаппен
макларен
оскар пиастри
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060433349_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa5768b5d8ab6fcdd8ac5359effca336.jpg
/20251126/piastri-2057761468.html
абу-даби
великобритания
монако
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060433349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f40c8745e737df0b62532dd09415f65a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
авто, абу-даби, ландо норрис, макс ферстаппен, макларен, оскар пиастри, спорт, великобритания, монако, феррари, хаас, астон мартин, ред булл рейсинг, макларен
Формула-1, Авто, Абу-Даби, Ландо Норрис, Макс Ферстаппен, Макларен, Оскар Пиастри, Спорт, Великобритания, Монако, Феррари, Хаас, Астон Мартин, Ред Булл Рейсинг, Макларен
Норрис впервые в карьере стал чемпионом "Формулы-1"

Пилот "Макларена" Норрис впервые в карьере стал чемпионом "Формулы-1"

© Getty Images / Clive RoseПилот "Макларена" Ландо Норрис
Пилот Макларена Ландо Норрис - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Getty Images / Clive Rose
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис впервые в карьере стал чемпионом мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", заняв третье место в гонке на последнем, 24-м этапе чемпионата - Гран-при Абу-Даби.
Победу в гонке одержал чемпион четырех предыдущих сезонов нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Второе место занял партнер Норриса по "Макларену" австралиец Оскар Пиастри.
В топ-10 гонки также вошли: 4. Шарль Леклер (Монако, "Феррари"), 5. Джордж Расселл (Великобритания, "Мерседес"), 6. Фернандо Алонсо (Испания, "Астон Мартин"), 7. Эстебан Окон (Франция, "Хаас"), 8. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Феррари"), 9. Лэнс Стролл (Канада, "Астон Мартин"), 10. Оливер Берман (Великобритания, "Хаас").
По итогам гонки Норрис набрал 15 очков, всего на его счету стало 423 балла. Он на два очка опередил Ферстаппена, который за победу заработал 25 баллов. По ходу сезона нидерландец отставал более чем на 100 очков, но в последних десяти гонках Ферстаппен одержал шесть побед и ни разу не выпал из первой тройки. В случае итогового успеха гонщик "Ред Булл" мог повторить рекорд немца Михаэля Шумахера, становившегося чемпионом мира пять сезонов подряд. Ставший третьим Пиастри набрал 18 очков по итогам гонки, всего на его счету 410 баллов.
Норрису 26 лет. Он стал чемпионом мира впервые в карьере. Британец также стал первым с 2008 года гонщиком "Макларена", одержавшим победу в чемпионате "Формулы-1". Тогда титул завоевал Льюис Хэмилтон. Также Норрис стал 11-м британцем, ставшим чемпионом мира, что является рекордом.
Оскар Пиастри - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Гонщик "Макларена" призвал изменить правила "Формулы-1"
26 ноября, 16:25
 
Формула-1АвтоАбу-ДабиЛандо НоррисМакс ФерстаппенМакларенОскар ПиастриСпортВеликобританияМонакоФеррариХаасАстон МартинРед Булл РейсингМакларен
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Барыс
    Сибирь
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Ак Барс
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Рома
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Крылья Советов
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    ЦСКА
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Болонья
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Ювентус
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Сельта
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала