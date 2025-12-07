https://ria.ru/20251207/norris-2060433076.html
Норрис впервые в карьере стал чемпионом "Формулы-1"
Норрис впервые в карьере стал чемпионом "Формулы-1"
Норрис впервые в карьере стал чемпионом "Формулы-1"
Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис впервые в карьере стал чемпионом мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", заняв третье место в гонке на...
2025-12-07T17:32:00+03:00
2025-12-07T17:32:00+03:00
2025-12-07T18:01:00+03:00
формула-1
авто
абу-даби
ландо норрис
макс ферстаппен
макларен
оскар пиастри
спорт
абу-даби
великобритания
монако
2025
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис впервые в карьере стал чемпионом мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", заняв третье место в гонке на последнем, 24-м этапе чемпионата - Гран-при Абу-Даби.
Победу в гонке одержал чемпион четырех предыдущих сезонов нидерландец Макс Ферстаппен
из "Ред Булл". Второе место занял партнер Норриса
по "Макларену
" австралиец Оскар Пиастри
.
В топ-10 гонки также вошли: 4. Шарль Леклер (Монако, "Феррари"), 5. Джордж Расселл (Великобритания, "Мерседес"), 6. Фернандо Алонсо (Испания, "Астон Мартин"), 7. Эстебан Окон (Франция, "Хаас"), 8. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Феррари"), 9. Лэнс Стролл (Канада, "Астон Мартин"), 10. Оливер Берман (Великобритания, "Хаас").
По итогам гонки Норрис набрал 15 очков, всего на его счету стало 423 балла. Он на два очка опередил Ферстаппена, который за победу заработал 25 баллов. По ходу сезона нидерландец отставал более чем на 100 очков, но в последних десяти гонках Ферстаппен одержал шесть побед и ни разу не выпал из первой тройки. В случае итогового успеха гонщик "Ред Булл" мог повторить рекорд немца Михаэля Шумахера, становившегося чемпионом мира пять сезонов подряд. Ставший третьим Пиастри набрал 18 очков по итогам гонки, всего на его счету 410 баллов.
Норрису 26 лет. Он стал чемпионом мира впервые в карьере. Британец также стал первым с 2008 года гонщиком "Макларена", одержавшим победу в чемпионате "Формулы-1". Тогда титул завоевал Льюис Хэмилтон
. Также Норрис стал 11-м британцем, ставшим чемпионом мира, что является рекордом.