Авербух заявил, что Москвина сразу согласилась сыграть Тортиллу в его шоу
Фигурное катание
 
18:22 07.12.2025
Авербух заявил, что Москвина сразу согласилась сыграть Тортиллу в его шоу
фигурное катание
спорт
россия
илья авербух
тамара москвина
спорт, россия, илья авербух, тамара москвина
Фигурное катание, Спорт, Россия, Илья Авербух, Тамара Москвина
Тамара Москвина. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина благодаря своему здоровому авантюризму сразу согласилась сыграть роль Тортиллы в ледовом спектакле "Буратино", рассказал РИА Новости серебряный призер Олимпийских игр продюсер Илья Авербух.
В воскресенье в Москве в парке "Ходынское поле" состоялось открытие Всероссийского зимнего фестиваля на льду Winter Fest от Ильи Авербуха. В его рамках состоялся флешмоб, приуроченный к премьере ледового спектакля Авербуха "Буратино", который пройдет с 27 декабря по 7 января во дворце гимнастики Ирины Винер. Роль Черепахи Тортиллы в шоу исполнит 84-летняя Москвина.
"Это озарение, просто подарок, что Тамара Николаевна такая по-хорошему авантюристка, в 84 года идет на лед, это абсолютное чудо. Когда я ей позвонил, она на удивление согласилась сразу, прямо в омут с головой, и я ей очень признателен, - рассказал Авербух. - Мы ее, конечно, всеми силами оберегаем, она очень волнуется. Пока у нее впереди чемпионат России, она выведет пару Анастасия Мишина/Александр Галлямов, а потом выдохнет и приедет к нам кататься".
Авербух добавил, что номер Москвиной поставлен под романс, который в советском фильме "Приключения Буратино" исполняла актриса Рина Зеленая. "Да, это номер Черепахи, которую в фильме исполняла Рина Зеленая, песня "Я сама была такою", - отметил продюсер.
Алиса Двоеглазова - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Авербух прокомментировал выбор Двоеглазовой на роль Буратино в его шоу
Вчера, 17:53
 
Фигурное катание
 
