Авербух заявил, что Москвина сразу согласилась сыграть Тортиллу в его шоу
Авербух заявил, что Москвина сразу согласилась сыграть Тортиллу в его шоу - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Авербух заявил, что Москвина сразу согласилась сыграть Тортиллу в его шоу
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина благодаря своему здоровому авантюризму сразу согласилась сыграть роль Тортиллы в ледовом
Авербух заявил, что Москвина сразу согласилась сыграть Тортиллу в его шоу
Авербух: Москвина сразу согласилась сыграть Тортиллу в «Буратино»
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина благодаря своему здоровому авантюризму сразу согласилась сыграть роль Тортиллы в ледовом спектакле "Буратино", рассказал РИА Новости серебряный призер Олимпийских игр продюсер Илья Авербух.
В воскресенье в Москве
в парке "Ходынское поле" состоялось открытие Всероссийского зимнего фестиваля на льду Winter Fest от Ильи Авербуха
. В его рамках состоялся флешмоб, приуроченный к премьере ледового спектакля Авербуха "Буратино", который пройдет с 27 декабря по 7 января во дворце гимнастики Ирины Винер
. Роль Черепахи Тортиллы в шоу исполнит 84-летняя Москвина
.
"Это озарение, просто подарок, что Тамара Николаевна такая по-хорошему авантюристка, в 84 года идет на лед, это абсолютное чудо. Когда я ей позвонил, она на удивление согласилась сразу, прямо в омут с головой, и я ей очень признателен, - рассказал Авербух. - Мы ее, конечно, всеми силами оберегаем, она очень волнуется. Пока у нее впереди чемпионат России, она выведет пару Анастасия Мишина
/Александр Галлямов
, а потом выдохнет и приедет к нам кататься".
Авербух добавил, что номер Москвиной поставлен под романс, который в советском фильме "Приключения Буратино" исполняла актриса Рина Зеленая. "Да, это номер Черепахи, которую в фильме исполняла Рина Зеленая, песня "Я сама была такою", - отметил продюсер.