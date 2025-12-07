Авербух заявил, что Москвина сразу согласилась сыграть Тортиллу в его шоу

Авербух добавил, что номер Москвиной поставлен под романс, который в советском фильме "Приключения Буратино" исполняла актриса Рина Зеленая. "Да, это номер Черепахи, которую в фильме исполняла Рина Зеленая, песня "Я сама была такою", - отметил продюсер.