"Мерседес" занял второе место в Кубке конструкторов "Формулы-1"

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Команда "Мерседес" заняла второе место в итоговом зачете Кубка конструкторов по итогам сезона 2025 года чемпионата "Формулы-1".
В воскресенье на автодроме Яс-Марина прошла гонка заключительного в сезоне этапа - Гран-при Абу-Даби. Победу в гонке одержал чемпион четырех предыдущих сезонов нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Вторым финишировал австралиец Оскар Пиастри из "Макларена". Тройку замкнул его партнер британец Ландо Норрис, которому третьего места хватило для того, чтобы впервые в карьере стать чемпионом мира.
Гонщик "Мерседеса" британец Джордж Рассел финишировал пятым и принес своей команде 10 очков. Немецкая "конюшня" по итогам сезона набрала 469 баллов и опередила финишировавший третьим "Ред Булл" (451). Кубок конструкторов ранее второй сезон подряд обеспечил себе "Макларен" (833).
Четвертое место заняла команда "Феррари" (398), пятое - "Уильямс" (137). Следом располагаются RB (92), "Астон Мартин" (89), "Хаас" (79), "Кик Заубер" (70) и "Альпин" (22).
В зачете пилотов места распределились следующим образом: 1. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен"; 423 очка), 2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл"; 421), 3. Оскар Пиастри (Австралия, "Макларен"; 410), 4. Джордж Расселл (Великобритания, "Мерседес"; 319), 5. Шарль Леклер (Монако, "Феррари"; 242), 6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Феррари"; 156), 7. Андреа Кими Антонелли (Италия, "Мерседес"; 150), 8. Александер Албон (Таиланд, "Уильямс"; 73), 9. Карлос Сайнс (Испания, "Уильямс"; 64). 10. Фернандо Алонсо (Испания, "Астон Мартин"; 56).