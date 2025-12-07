Рейтинг@Mail.ru
09:35 07.12.2025 (обновлено: 11:04 07.12.2025)
Махачев поздравил Яна с завоеванием чемпионского пояса UFC
Махачев поздравил Яна с завоеванием чемпионского пояса UFC
спорт, ufc, смешанные боевые искусства (мма), петр ян, мераб двалишвили, ислам махачев
Единоборства, Спорт, UFC, Смешанные боевые искусства (ММА), Петр Ян, Мераб Двалишвили, Ислам Махачев
Махачев поздравил Яна с завоеванием чемпионского пояса UFC

© UFC EurasiaИслам Махачев
Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© UFC Eurasia
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Лучший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий россиянин Ислам Махачев назвал заслуженным завоевание чемпионского пояса в легчайшем весе соотечественником Петром Яном.
В воскресенье Ян победил в реванше единогласным решением судей грузинского бойца Мераба Двалишвили и вновь стал чемпионом UFC в легчайшей весовой категории. Поединок прошел в Лас-Вегасе.
"Мераб, ты один из величайших бойцов в клетке. Поздравляю, Петя, ты это заслужил", - написал в соцсети Х Махачев, действующий обладатель титула в полусреднем весе.
Петр Ян с чемпионским поясом UFC - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Снова чемпион UFC! Петр Ян побил хейтера России и вернул золото на родину
