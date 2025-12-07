https://ria.ru/20251207/makhachev-2060390569.html
Махачев поздравил Яна с завоеванием чемпионского пояса UFC
Лучший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий россиянин Ислам Махачев назвал заслуженным завоевание чемпионского... РИА Новости Спорт, 07.12.2025
единоборства
спорт
ufc
смешанные боевые искусства (мма)
петр ян
мераб двалишвили
ислам махачев
Махачев поздравил Яна с завоеванием чемпионского пояса UFC
