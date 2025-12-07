https://ria.ru/20251207/krasnodar-2060451845.html
"Краснодар" победил ЦСКА и ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Краснодар" нанес поражение ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и уходит на зимний перерыв лидером турнира.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Краснодаре, завершилась в пользу хозяев со счетом 3:2. В составе победителей мячи забили Джон Кордоба (38-я минута), Виктор Са (45) и Батчи (55). У московской команды отличились Мойзес (11), который затем был удален на 68-й минуте за вторую желтую карточку, и Матеус Алвес (90+1).
В перерыве игры Мойзес и Кордоба устроили перепалку в подтрибунном помещении. Инцидент попал в кадры трансляции.
Кордоба с 55 голами единолично стал лучшим бомбардиром краснодарской команды в РПЛ, обойдя Федора Смолова (54). На третьей позиции располагается Эдуард Сперцян (48).
"Краснодар" набрал 40 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, где ЦСКА с 36 баллами располагается на четвертой позиции. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, краснодарцы примут "Ростов", а армейская команда на выезде встретится с грозненским "Ахматом".
Действующий чемпион "Краснодар" третий сезон подряд уходит на зимний перерыв в ранге лидера РПЛ.