"Краснодар" победил ЦСКА и ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Футбол
 
20:59 07.12.2025 (обновлено: 21:21 07.12.2025)
"Краснодар" победил ЦСКА и ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ
"Краснодар" победил ЦСКА и ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ
"Краснодар" нанес поражение ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и уходит на зимний перерыв лидером турнира. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
/20251207/rasizm-2060449123.html
спорт, джон кордоба, мойзес, матеус алвес, ростов, пфк цска, краснодар, российская премьер-лига (рпл)
"Краснодар" победил ЦСКА и ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Краснодар" нанес поражение ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и уходит на зимний перерыв лидером турнира.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Краснодаре, завершилась в пользу хозяев со счетом 3:2. В составе победителей мячи забили Джон Кордоба (38-я минута), Виктор Са (45) и Батчи (55). У московской команды отличились Мойзес (11), который затем был удален на 68-й минуте за вторую желтую карточку, и Матеус Алвес (90+1).
Российская премьер-лига (РПЛ)
07 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
Краснодар
3 : 2
ЦСКА
38‎’‎ • Джон Кордоба
(Жуан Батчи)
51‎’‎ • Жуан Виктор
(Эдуард Сперцян)
70‎’‎ • Жуан Батчи
(Лукас Оласа)
11‎’‎ • Мойзес
(Данил Круговой)
90‎’‎ • Матеус Алвес
(Тамерлан Мусаев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В перерыве игры Мойзес и Кордоба устроили перепалку в подтрибунном помещении. Инцидент попал в кадры трансляции.
Кордоба с 55 голами единолично стал лучшим бомбардиром краснодарской команды в РПЛ, обойдя Федора Смолова (54). На третьей позиции располагается Эдуард Сперцян (48).
"Краснодар" набрал 40 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, где ЦСКА с 36 баллами располагается на четвертой позиции. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, краснодарцы примут "Ростов", а армейская команда на выезде встретится с грозненским "Ахматом".
Действующий чемпион "Краснодар" третий сезон подряд уходит на зимний перерыв в ранге лидера РПЛ.
Футбол. РПЛ. Краснодар (Краснодар) - ЦСКА (Москва) - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Футболист "Краснодара" Оласа обвинил игроков ЦСКА в расистском оскорблении
Вчера, 20:35
 
ФутболСпортДжон КордобаМойзесМатеус АлвесРостовПФК ЦСКАКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
