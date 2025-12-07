https://ria.ru/20251207/korostelev-2060404278.html
Коростелев на финише опередил Большунова и выиграл гонку на Кубке России
Савелий Коростелев стал победителем гонки на 20 км классическим стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам, который прошел в Тюмени. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
