Коростелев на финише опередил Большунова и выиграл гонку на Кубке России - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Лыжные гонки
 
12:52 07.12.2025 (обновлено: 12:53 07.12.2025)
Коростелев на финише опередил Большунова и выиграл гонку на Кубке России
Савелий Коростелев стал победителем гонки на 20 км классическим стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам, который прошел в Тюмени. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
спорт, александр большунов, савелий коростелев, сергей ардашев, федерация лыжных гонок россии (флгр)
Лыжные гонки, Спорт, Александр Большунов, Савелий Коростелев, Сергей Ардашев, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
Коростелев на финише опередил Большунова и выиграл гонку на Кубке России

Коростелев на одну десятую опередил Большунова и выиграл гонку на 20 км

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСавелий Коростелев
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Савелий Коростелев стал победителем гонки на 20 км классическим стилем на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам, который прошел в Тюмени.
Он преодолел дистанцию за 41 минуту 3,4 секунды. В финишном створе Коростелев опередил Александра Большунова (+0,1). Бронзу завоевал Сергей Ардашев (+2,1). Александр Бакуров (+3,8) занял восьмое место.
Ранее президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) принял решение отстранить Большунова от соревнований на период восстановления Бакурова, получившего травму после толчка в спину от олимпийского чемпиона по итогам спринта на этапе Кубка России в Кировске.
Следующий этап пройдет 10-14 декабря в Чусовом (Пермский край).
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Большунов жестко наказан за хамство. Почему не пощадили "гордость страны"?
2 декабря, 19:23
 
Лыжные гонкиСпортАлександр БольшуновСавелий КоростелевСергей АрдашевФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)
 
