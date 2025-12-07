Рейтинг@Mail.ru
"Лацио" и "Болонья" сыграли вничью в матче Серии А
Футбол
 
07.12.2025
"Лацио" и "Болонья" сыграли вничью в матче Серии А
"Лацио" сыграл вничью с "Болоньей" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Лацио" сыграл вничью с "Болоньей" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Риме, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев, которые играли в меньшинстве с 79-й минуты после удаления Марио Хилы за две желтые карточки, мяч забил Густав Исаксен (38-я минута). У гостей отличился Йенс Одгор (40).
"Лацио" с 19 очками идет на десятом месте в турнирной таблице, где "Болонья", набрав 25 баллов, располагается на пятой позиции.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
07 декабря 2025 • начало в 20:00
Завершен
Лацио
1 : 1
Болонья
38‎’‎ • Густав Исаксен
40‎’‎ • Йенс Одгаард
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
