16:02 07.12.2025 (обновлено: 16:23 07.12.2025)
"Нижний Новгород" обыграл махачкалинское "Динамо" в гостевом матче РПЛ
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Нижний Новгород" обыграл махачкалинское "Динамо" в выездном матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Каспийске завершилась победой гостей со счетом 1:0. Пенальти на 37-й минуте реализовал Хуан Боселли. На 20-й минуте главный арбитр Алексей Сухой показал красную карточку защитнику "Динамо" Джемалу Табидзе.
Российская премьер-лига (РПЛ)
07 декабря 2025 • начало в 14:00
Завершен
Динамо Махачкала
0 : 1
Нижний Новгород
37‎’‎ • Хуан Боселли (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Динамо" с 15 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Нижний Новгород", набрав 14 баллов, поднялся на 14-ю строчку.
Этот матч стал последним для обеих команд в 2025 году. После зимней паузы "Динамо" в 19-м туре примет казанский "Рубин", а "Нижний Новгород" сыграет с московским "Локомотивом" в гостях.
