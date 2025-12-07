https://ria.ru/20251207/futbol-2060424859.html
"Нижний Новгород" обыграл махачкалинское "Динамо" в гостевом матче РПЛ
"Нижний Новгород" обыграл махачкалинское "Динамо" в гостевом матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
"Нижний Новгород" обыграл махачкалинское "Динамо" в гостевом матче РПЛ
"Нижний Новгород" обыграл махачкалинское "Динамо" в выездном матче 18-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T16:02:00+03:00
2025-12-07T16:02:00+03:00
2025-12-07T16:23:00+03:00
футбол
хуан боселли
нижний новгород
динамо (махачкала)
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896834124_141:180:1824:1127_1920x0_80_0_0_5674392f502abda07ac2acfd12aa987f.jpg
/20251206/zenit-2060349114.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896834124_282:106:1622:1111_1920x0_80_0_0_18fa97318a3bfe3026714a78486ac376.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хуан боселли, нижний новгород, динамо (махачкала), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Хуан Боселли, Нижний Новгород, Динамо (Махачкала), Российская премьер-лига (РПЛ)
"Нижний Новгород" обыграл махачкалинское "Динамо" в гостевом матче РПЛ
"Нижний Новгород" в большинстве обыграл махачкалинское "Динамо" в матче РПЛ