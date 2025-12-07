Рейтинг@Mail.ru
Чемпион "Формулы-1" заявил, что многому научился у Пиастри и Ферстаппена
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен
Формула-1
 
19:18 07.12.2025
Чемпион "Формулы-1" заявил, что многому научился у Пиастри и Ферстаппена
Чемпион "Формулы-1" заявил, что многому научился у Пиастри и Ферстаппена - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Чемпион "Формулы-1" заявил, что многому научился у Пиастри и Ферстаппена
Новый чемпион "Формулы-1" британский пилот "Макларена" Ландо Норрис заявил, что он многому научился у партнера по команде австралийца Оскара Пиастри и... РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Чемпион "Формулы-1" заявил, что многому научился у Пиастри и Ферстаппена

Новый чемпион "Формулы-1" Норрис: я многому научился у Пиастри и Ферстаппена

© пресс-служба команды "Макларен"Британский гонщик "Формулы-1" Ландо Норрис
Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© пресс-служба команды "Макларен"
Британский гонщик "Формулы-1" Ландо Норрис. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новый чемпион "Формулы-1" британский пилот "Макларена" Ландо Норрис заявил, что он многому научился у партнера по команде австралийца Оскара Пиастри и четырехкратного победителя "королевских гонок" нидерландца Макса Ферстаппена из "Ред Булл".
В воскресенье Норрис занял третье место в гонке Гран-при Абу-Даби. Этого результата хватило британцу, чтобы на два очка опередить в общем зачете Ферстаппена, ставшего победителем заключительного этапа сезона. Пиастри финишировал вторым и занял третье место в зачете пилотов.
Пилот Макларена Ландо Норрис - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Норрис впервые в карьере стал чемпионом "Формулы-1"
Вчера, 17:32
"Давно я не плакал! Не думал, что расплачусь, но это произошло! Это долгий путь. Прежде всего, я хочу сказать огромное спасибо моим ребятам, всем в "Макларене", моим родителям - маме, папе - они те, кто поддерживал меня с самого начала. Это потрясающее чувство. Теперь я немного понимаю, что чувствует Макс! Я хочу поздравить Макса и Оскара, моих двух главных соперников в течение всего сезона. Это было удовольствием бороться с ними обоими. Это честь, я многому научился у каждого из них. Мне это нравилось. Это был долгий год. Мы сделали это, и я так горжусь всеми", - цитирует Норриса Sky Sports.
Норрису 26 лет. Он стал чемпионом мира впервые в карьере. Британец также стал первым с 2008 года гонщиком "Макларена", одержавшим победу в чемпионате "Формулы-1". Тогда титул завоевал Льюис Хэмилтон. Также Норрис стал 11-м британцем, ставшим чемпионом мира, что является рекордом.
Болид команды Mercedes AMG на сезон Формулы-1 2023 года - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Мерседес" занял второе место в Кубке конструкторов "Формулы-1"
Вчера, 18:27
 
