Двалишвили доставили в больницу после поединка с Петром Яном
Единоборства
 
14:11 07.12.2025 (обновлено: 17:06 07.12.2025)
Двалишвили доставили в больницу после поединка с Петром Яном
Двалишвили доставили в больницу после поединка с Петром Яном
спорт, лас-вегас, россия, мераб двалишвили, петр ян, алджамейн стерлинг, ufc
Единоборства, Спорт, Лас-Вегас, Россия, Мераб Двалишвили, Петр Ян, Алджамейн Стерлинг, UFC
Двалишвили доставили в больницу после поединка с Петром Яном

Двалишвили отправили в больницу после поражения от Петра Яна на UFC 323

Мераб Двалишвили
Мераб Двалишвили - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Официальный Telegram-канал UFC
Мераб Двалишвили. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили был доставлен в медицинское учреждение на карете скорой помощи после поражения в поединке за титул чемпиона организации в легчайшем весе против россиянина Петра Яна.
"Я еду в госпиталь со своим братом Алджамейном Стерлингом", - заявил Двалишвили.
UFC
07 декабря 2025 • начало в 08:00
Завершен
Мераб ДвалишвилиСША
Петр ЯнРоссия
Календарь Турнирная таблица История встреч
В воскресенье на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе Ян победил Двалишвили в реванше единогласным решением судей и вновь стал чемпионом UFC.
Двалишвили 34 года. На его счету 21 победа и пять поражений в ММА. Спортсмен проиграл впервые с апреля 2018 года. Он владел чемпионским титулом с сентября 2024 года и трижды защитил его в 2025-м, повторив рекорд организации по количеству защит за один календарный год.
Петр Ян рассказал, что чувствует, вернув пояс чемпиона UFC
Единоборства
 
