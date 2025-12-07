Двалишвили доставили в больницу после поединка с Петром Яном

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили был доставлен в медицинское учреждение на карете скорой помощи после поражения в поединке за титул чемпиона организации в легчайшем весе против россиянина Петра Яна.

Двалишвили 34 года. На его счету 21 победа и пять поражений в ММА. Спортсмен проиграл впервые с апреля 2018 года. Он владел чемпионским титулом с сентября 2024 года и трижды защитил его в 2025-м, повторив рекорд организации по количеству защит за один календарный год.