Петр Ян отказался от немедленного реванша против Двалишвили
12:10 07.12.2025
Петр Ян отказался от немедленного реванша против Двалишвили
Петр Ян отказался от немедленного реванша против Двалишвили
Петр Ян отказался от немедленного реванша против Двалишвили

Петр Ян считает, что Двалишвили теперь необходимо заслужить реванш

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Петр Ян заявил, что его сопернику грузину Мерабу Двалишвили стоит провести еще один поединок, чтобы вновь выйти на титульный бой.
В воскресенье Ян победил в реванше единогласным решением судей Двалишвили и вновь стал чемпионом UFC в легчайшей весовой категории. Поединок прошел в Лас-Вегасе.
Петр Ян с чемпионским поясом UFC - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Снова чемпион UFC! Петр Ян побил хейтера России и вернул золото на родину
Вчера, 09:30
"К реваншам у меня всегда более профессиональный подход. Опять же, пояс на кону - это огромная мотивация. Я дерусь дома у чемпиона, я летел сюда 30 часов с другого континента и понимал - чтобы выиграть у человека дома, надо сделать это очень явно", - сказал Ян на пресс-конференции, которая опубликована на YouTube-канале UFC.
Ян отметил, что ему неважно, кто будет следующим соперником. При этом в разговоре с журналистом он предложил для выявления следующего соперника провести повторный поединок между Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым.
"Думаю, Мерабу надо опять посетить джакузи с мальчиками, отдохнуть, а там посмотрим. Я никогда не выбирал, с кем драться. То, что UFC планирует, - полный газ. Мераб и Умар могут провести реванш, и мы посмотрим. Чтобы я повторно подрался за пояс, UFC дала мне на это три боя. Я очень долго к этому шел. В шоке был от происходящего (в поединке с Алджамейном Стерлингом), но все это - характер бойца по жизни", - отметил россиянин.
"Защита будет, 100%, кто бы это ни был. Я многое поменял в своем профессиональном подходе, тренировочном процессе. Если вернуться на пять лет назад, когда я дрался с Жозе Алдо, у меня не было такого осознанного, ясного понимания, что нужно делать", - заключил Ян.
Петр Ян - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
UFC признал бой Петра Яна с Двалишвили лучшим поединком вечера
Вчера, 11:31
 
