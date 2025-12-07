Рейтинг@Mail.ru
Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
18:08 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/biatlon-2060435712.html
Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону
Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону
Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе стал победителем гонки преследования на стартовом этапе Кубка мира, который прошел в шведском Эстерсунде. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T18:08:00+03:00
2025-12-07T18:08:00+03:00
биатлон
кентен фийон-майе
международный союз биатлонистов (ibu)
кубок мира по биатлону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763272095_0:67:2009:1197_1920x0_80_0_0_6a6201fef9d0d1a4c838072a7bf2fd2d.jpg
кентен фийон-майе, международный союз биатлонистов (ibu), кубок мира по биатлону
Биатлон, Кентен Фийон-Майе, Международный союз биатлонистов (IBU), Кубок мира по биатлону
Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Фийон-Майе выиграл гонку преследования на первом этапе Кубка мира по биатлону

Кентен Фийон Майе
Кентен Фийон Майе - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Кентен Фийон Майе. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе стал победителем гонки преследования на стартовом этапе Кубка мира, который прошел в шведском Эстерсунде.
Стартовавший третьим француз допустил два промаха на четырех огневых рубежах и в гонке на 12,5 км показал результат 30 минут 14,5 секунды. Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон (отставание - 6,7 секунды; 2 промаха), третье - лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йохан-Олав Ботн (+10,3; 2).
Следующий этап Кубка мира пройдет в австрийском Хохфильцене с 12 по 14 декабря.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.
Лиза Тереза Хаузер - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
