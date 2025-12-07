https://ria.ru/20251207/biatlon-2060435712.html
Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону
Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону
Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе стал победителем гонки преследования на стартовом этапе Кубка мира, который прошел в шведском Эстерсунде. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Фийон-Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону
