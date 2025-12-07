https://ria.ru/20251207/biatlon-2060426030.html
Хаузер впервые в карьере выиграла гонку преследования на Кубке мира
Хаузер впервые в карьере выиграла гонку преследования на Кубке мира - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
Хаузер впервые в карьере выиграла гонку преследования на Кубке мира
Австрийка Лиза Тереза Хаузер выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
2025-12-07T16:13:00+03:00
2025-12-07T16:13:00+03:00
2025-12-07T17:12:00+03:00
биатлон
спорт
лиза тереза хаузер
международный союз биатлонистов (ibu)
анна магнуссон
кубок мира по биатлону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598490660_246:541:2925:2048_1920x0_80_0_0_67df4b4e3fea822b7c273c3e2c452cc1.jpg
/20251206/botn-2060339960.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598490660_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_fbe6f7f173bb7f04d78b5c78dd132852.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, лиза тереза хаузер, международный союз биатлонистов (ibu), анна магнуссон, кубок мира по биатлону
Биатлон, Спорт, Лиза Тереза Хаузер, Международный союз биатлонистов (IBU), Анна Магнуссон, Кубок мира по биатлону
Хаузер впервые в карьере выиграла гонку преследования на Кубке мира
Хаузер впервые в карьере выиграла гонку преследования на Кубке мира по биатлону