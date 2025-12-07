Рейтинг@Mail.ru
Хаузер впервые в карьере выиграла гонку преследования на Кубке мира
Биатлон
 
16:13 07.12.2025 (обновлено: 17:12 07.12.2025)
Хаузер впервые в карьере выиграла гонку преследования на Кубке мира
Хаузер впервые в карьере выиграла гонку преследования на Кубке мира
Хаузер впервые в карьере выиграла гонку преследования на Кубке мира
Австрийка Лиза Тереза Хаузер выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.
биатлон
спорт
лиза тереза хаузер
международный союз биатлонистов (ibu)
анна магнуссон
кубок мира по биатлону
Хаузер впервые в карьере выиграла гонку преследования на Кубке мира

Хаузер впервые в карьере выиграла гонку преследования на Кубке мира по биатлону

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Австрийка Лиза Тереза Хаузер выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.
Стартовавшая четвертой победительница не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах и в 10-километровой гонке показала результат 30 минут 14,2 секунды. Второе место заняла лидирующая в общем зачете Кубка мира представительница Финляндии Суви Минкиннен (отставание - 2,5 секунды; 1 промах), третье - шведка Анна Магнуссон (+31,8; 1).
Йохан-Олав Ботн - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Ботн одержал вторую победу подряд на первом этапе Кубка мира по биатлону
6 декабря, 19:54
Хаузер впервые в карьере выиграла гонку преследования на Кубке мира. В остальных личных видах программы она ранее побеждала.
Этап в Эстерсунде завершится 7 декабря мужской гонкой преследования. Следующий этап пройдет в австрийском Хохфильцене с 12 по 14 декабря.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.
 
БиатлонСпортЛиза Тереза ХаузерМеждународный союз биатлонистов (IBU)Анна МагнуссонКубок мира по биатлону
 
