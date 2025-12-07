https://ria.ru/20251207/basketbol-2060430381.html
"Зенит" победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
"Зенит" победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 07.12.2025
"Зенит" победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" на выезде переиграл екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 07.12.2025
