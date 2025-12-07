"Зенит" победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" на выезде переиграл екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

"Зенит", одержавший восьмую победу при пяти поражениях, занимает четвертую строчку в турнирной таблице. "Уралмаш" с шестью победами и семью поражениями располагается на седьмой строчке.