"Зенит" победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
17:02 07.12.2025
"Зенит" победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" на выезде переиграл екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
екатеринбург
Новости
спорт, екатеринбург, единая лига втб, зенит (санкт-петербург), уралмаш, самара
Баскетбол, Спорт, Екатеринбург, Единая Лига ВТБ, Зенит (Санкт-Петербург), Уралмаш, Самара
"Зенит" победил "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ

"Зенит" обыграл "Уралмаш" в матче Единой лиги ВТБ, Фрейзер набрал 20 очков

Баскетболист "Зенита" Трент Фрэйзер
Баскетболист Зенита Трент Фрэйзер - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : Пресс-служба Единой лиги ВТБ
Баскетболист "Зенита" Трент Фрэйзер. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" на выезде переиграл екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счетом 86:79 (25:17, 21:18, 17:25, 23:19). В составе "Зенита" самым результативным стал Трент Фрэйзер (20 очков), а Андрей Мартюк оформил дабл-дабл (14 очков + 12 подборов). "Уралмашу" больше всех очков принес Тимофей Герасимов (25).
"Зенит", одержавший восьмую победу при пяти поражениях, занимает четвертую строчку в турнирной таблице. "Уралмаш" с шестью победами и семью поражениями располагается на седьмой строчке.
В следующем матче "Зенит" дома сыграет с "Самарой" 10 декабря, а "Уралмаш" примет ЦСКА 17 декабря.
Баскетбол
 
