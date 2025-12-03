Рейтинг@Mail.ru
Большунов хотел воспитать Бакурова, предположила Журова
Лыжные гонки
 
12:04 03.12.2025 (обновлено: 13:19 03.12.2025)
Большунов хотел воспитать Бакурова, предположила Журова
Большунов хотел воспитать Бакурова, предположила Журова - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Большунов хотел воспитать Бакурова, предположила Журова
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не желал нанести травму Александру Бакурову после гонки, он хотел воспитать коллегу,... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
спорт
александр большунов
федерация лыжных гонок россии (флгр)
светлана журова
лыжные виды спорта
лыжные гонки
2025
Спорт, Александр Большунов, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), Светлана Журова, Лыжные виды спорта, Лыжные гонки
Большунов хотел воспитать Бакурова, предположила Журова

Журова: Большунов хотел не травмировать, а воспитать Бакурова

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не желал нанести травму Александру Бакурову после гонки, он хотел воспитать коллегу, заявила РИА Новости депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
Во вторник президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) принял решение отстранить Большунова от соревнований на период восстановления Бакурова, получившего травму после толчка в спину от олимпийского чемпиона по итогам спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске.
"Федерация вправе принимать такое решение, значит, есть какая-то практика. Раньше мы такие вещи даже не видели. А что за такой проступок делают в футболе? Показывают красную карточку и удаляют. Я думаю, что у Саши не было никакого умысла нанести парню травму. Он просто хотел его как-то воспитать", - сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Большунов жестко наказан за хамство. Почему не пощадили "гордость страны"?
2 декабря, 19:23
"Такие моменты обычно раньше не попадали на камеры и потом разбирались в дисциплинарной комитете федерации. И это никогда не доходило до СМИ, все решалось кулуарно, люди приносили извинения и инцидент был исчерпан, - добавила она. - Пусть федерация сама разбирает, нам-то что судить, справедлива дисквалификация или нет. Но если спортсмена выбили из колеи, то он, наверное, тоже считает, что это несправедливо. Саше надо было просто держать себя в руках".
По мнению Журовой, спортсмены сами могли решить вопрос между собой, но из-за огласки Большунова решили наказать. "Публика бы не простила, если бы этого не сделали. Это точно", - уверена депутат.
В субботу в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Кировске Большунов уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша олимпийский чемпион подъехал к сопернику и толкнул его в спину, из-за чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Старший тренер сборной России Егор Сорин сообщил РИА Новости, что Бакурову потребуется около двух недель на восстановление.
Александр Большунов, Чемпионские высоты. - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Такого не видели со времен Нортуга": журналист из Норвегии о Большунове
2 декабря, 17:39
 
