Большунов хотел воспитать Бакурова, предположила Журова

«

"Такие моменты обычно раньше не попадали на камеры и потом разбирались в дисциплинарной комитете федерации. И это никогда не доходило до СМИ, все решалось кулуарно, люди приносили извинения и инцидент был исчерпан, - добавила она. - Пусть федерация сама разбирает, нам-то что судить, справедлива дисквалификация или нет. Но если спортсмена выбили из колеи, то он, наверное, тоже считает, что это несправедливо. Саше надо было просто держать себя в руках".