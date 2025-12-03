https://ria.ru/20251203/zherebevka-2059420235.html
Стало известно, кто выступит на жеребьевке ЧМ-2026
Стало известно, кто выступит на жеребьевке ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Стало известно, кто выступит на жеребьевке ЧМ-2026
Итальянский оперный тенор Андреа Бочелли и британский певец Робби Уильямс выступят в рамках шоу-программы жеребьевки чемпионата мира 2026 года, сообщается на... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Стало известно, кто выступит на жеребьевке ЧМ-2026
Андреа Бочелли и Робби Уильямс выступят на жеребьевке ЧМ-2026