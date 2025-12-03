Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, кто выступит на жеребьевке ЧМ-2026
09:16 03.12.2025 (обновлено: 11:06 03.12.2025)
Стало известно, кто выступит на жеребьевке ЧМ-2026
Итальянский оперный тенор Андреа Бочелли и британский певец Робби Уильямс выступят в рамках шоу-программы жеребьевки чемпионата мира 2026 года, сообщается на... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
/20251202/var-2059148871.html
Стало известно, кто выступит на жеребьевке ЧМ-2026

© Соцсети ЧМ-2026Кубок мира по футболу
Кубок мира по футболу. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Итальянский оперный тенор Андреа Бочелли и британский певец Робби Уильямс выступят в рамках шоу-программы жеребьевки чемпионата мира 2026 года, сообщается на сайте Международной федерации футбола (FIFA).
Жеребьевка турнира состоится 5 декабря в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Соведущими мероприятия станут обладательница премии "Эмми" модель и телеведущая Хайди Клум, актер и комик Кевин Харт, а также актер Дэнни Рамирес. Имена ведущих и ассистентов, которые будут участвовать в официальной процедуре распределения сборных, будут объявлены позже.
Помимо Бочелли и Уильямса, в рамках шоу-программы также выступят Николь Шерзингер и группа Village People, которая исполнит песню Y.M.C.A. по завершении жеребьевки.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Табло системы видеопомощи арбитрам (VAR) - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
IFAB может протестировать на ЧМ-2026 VAR для определения угловых, пишут СМИ
2 декабря, 11:37
 
