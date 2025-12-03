Стали известны лучшие игроки месяца в НБА

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич и защитник "Детройт Пистонс" Кейд Каннингем признаны лучшими игроками по итогам октября и ноября в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице турнира в соцсети Х.

Йокич признан лучшим баскетболистом Западной конференции. Он помог команде выиграть 14 матчей из 19, набирая 28,9 очка, совершая 12,4 подбора и делая 10,9 результативной передачи в среднем за игру.