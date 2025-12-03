Рейтинг@Mail.ru
Стали известны лучшие игроки месяца в НБА
01:37 03.12.2025
Стали известны лучшие игроки месяца в НБА
Стали известны лучшие игроки месяца в НБА
Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич и защитник "Детройт Пистонс" Кейд Каннингем признаны лучшими игроками по итогам октября и ноября в регулярном чемпионате РИА Новости Спорт, 03.12.2025
спорт, никола йокич, кейд каннингем, детройт пистонс, денвер наггетс, нба
Никола Йокич и Энтони Дэвис
Никола Йокич и Энтони Дэвис
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич и защитник "Детройт Пистонс" Кейд Каннингем признаны лучшими игроками по итогам октября и ноября в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице турнира в соцсети Х.
Йокич признан лучшим баскетболистом Западной конференции. Он помог команде выиграть 14 матчей из 19, набирая 28,9 очка, совершая 12,4 подбора и делая 10,9 результативной передачи в среднем за игру.
Каннингем признан лучшим игроком на Востоке. "Детройт" с ним выиграл 16 матчей и потерпел четыре поражения. В среднем на счету баскетболиста 28,8 очка, 6,4 подбора и 9,4 передачи.
