"Вегас" по буллитам обыграл "Чикаго" в матче НХЛ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" в серии буллитов обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Основное время и овертайм встречи в Парадайзе завершились со счетом 3:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0). В составе хозяев отличились Иван Барбашев (1-я минута), Бен Хаттон (38) и Брэйден Боуман (58). Автором победного буллита стал Ши Теодор. Также свой бросок реализовал форвард "Голден Найтс" Павел Дорофеев. У "Чикаго" шайбы забросили Оливер Мур (2), Тайлер Бертуцци (32) и Коннор Бедард (45).
03 декабря 2025 • начало в 06:00
Закончен (Б)
00:27 • Иван Барбашев
(Braeden Bowman, Ши Теодор)
37:19 • Бен Хаттон
(Марк Стоун)
57:32 • Braeden Bowman
65:01 • Павел Дорофеев (П)
65:01 • Ши Теодор (П)
01:23 • Oliver Moore
(Тайлер Бертуцци, Frank Nazar)
31:22 • Тайлер Бертуцци
44:45 • Коннор Бедард
(Андре Бураковски, Ryan Greene)
65:01 • Коннор Бедард (П)
Помимо гола, Барбашев стал автором голевой передачи на Боумана. Всего в активе россиянина 22 очка (9 голов + 13 передач) в 26 играх текущего сезона. Также в игре принял участие российский нападающий "Блэкхокс" Илья Михеев, который не отметился результативными действиями.
"Вегас" (32 очка) занимает второе место в таблице Тихоокеанского дивизиона. "Чикаго" (28) располагается на четвертой строчке Центрального дивизиона.
В следующем матче "Вегас" сыграет с "Нью-Джерси Дэвилз" в гостях 5 декабря. "Чикаго" днем раньше встретится с "Лос-Анджелес Кингз" на льду соперника.