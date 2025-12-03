Рейтинг@Mail.ru
"Вегас" по буллитам обыграл "Чикаго" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:27 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/vegas-2059423361.html
"Вегас" по буллитам обыграл "Чикаго" в матче НХЛ
"Вегас" по буллитам обыграл "Чикаго" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
"Вегас" по буллитам обыграл "Чикаго" в матче НХЛ
"Вегас Голден Найтс" в серии буллитов обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T09:27:00+03:00
2025-12-03T09:27:00+03:00
хоккей
спорт
павел дорофеев (хоккей)
нью-джерси дэвилз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922252615_0:118:1366:886_1920x0_80_0_0_44c14908aa2b45079f07992da565da4c.jpg
/20251203/khokkey-2059421689.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922252615_0:0:1366:1026_1920x0_80_0_0_552bc66b900e5bab8906198aa548a558.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, павел дорофеев (хоккей), нью-джерси дэвилз
Хоккей, Спорт, Павел Дорофеев (хоккей), Нью-Джерси Дэвилз
"Вегас" по буллитам обыграл "Чикаго" в матче НХЛ

Гол Барбашева помог "Вегасу" обыграть по буллитам "Чикаго" в матче НХЛ

© Фото : twitter.com/goldenknightsХоккеист "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев
Хоккеист Вегас Голден Найтс Иван Барбашев - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : twitter.com/goldenknights
Хоккеист "Вегас Голден Найтс" Иван Барбашев. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" в серии буллитов обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Основное время и овертайм встречи в Парадайзе завершились со счетом 3:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0). В составе хозяев отличились Иван Барбашев (1-я минута), Бен Хаттон (38) и Брэйден Боуман (58). Автором победного буллита стал Ши Теодор. Также свой бросок реализовал форвард "Голден Найтс" Павел Дорофеев. У "Чикаго" шайбы забросили Оливер Мур (2), Тайлер Бертуцци (32) и Коннор Бедард (45).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 декабря 2025 • начало в 06:00
Закончен (Б)
Вегас
4 : 31:0
Чикаго
00:27 • Иван Барбашев
(Braeden Bowman, Ши Теодор)
37:19 • Бен Хаттон
(Марк Стоун)
57:32 • Braeden Bowman
(Ши Теодор, Иван Барбашев)
65:01 • Павел Дорофеев (П)
65:01 • Ши Теодор (П)
01:23 • Oliver Moore
(Тайлер Бертуцци, Frank Nazar)
31:22 • Тайлер Бертуцци
44:45 • Коннор Бедард
(Андре Бураковски, Ryan Greene)
65:01 • Коннор Бедард (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Помимо гола, Барбашев стал автором голевой передачи на Боумана. Всего в активе россиянина 22 очка (9 голов + 13 передач) в 26 играх текущего сезона. Также в игре принял участие российский нападающий "Блэкхокс" Илья Михеев, который не отметился результативными действиями.
"Вегас" (32 очка) занимает второе место в таблице Тихоокеанского дивизиона. "Чикаго" (28) располагается на четвертой строчке Центрального дивизиона.
В следующем матче "Вегас" сыграет с "Нью-Джерси Дэвилз" в гостях 5 декабря. "Чикаго" днем раньше встретится с "Лос-Анджелес Кингз" на льду соперника.
Капитан Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин и хоккеист Лос-Анджелес Кингз Андрей Кузьменко - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Две передачи Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Лос-Анджелес"
Вчера, 09:19
 
ХоккейСпортПавел Дорофеев (хоккей)Нью-Джерси Дэвилз
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    5
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    5
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Салават Юлаев
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Торпедо НН
    4
    5
  • Футбол
    Закончен (П)
    Наполи
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Сандерленд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брентфорд
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала