Олимпийская ледовая арена в Милане будет меньше стандарта НХЛ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ледовая арена в Милане, где должны состояться матчи хоккейного турнира зимней Олимпиады 2026 года, будет меньше стандарта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщил помощник тренера сборной Канады Питер ДеБур.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало о том, что строительство в Милане новой арены "Санта-Джулия", которая будет вмещать 16 тысяч зрителей, отстает от графика. Вследствие этого запланированные тестовые соревнования на этой площадке были отменены. Таким образом, первым событием на арене может стать сам олимпийский турнир, который стартует 5 февраля.
Стандарт арены НХЛ подразумевает размеры площадки 200 на 85 футов (примерно 61 на 26 метров). Европейский стандарт - 60 на 30 метров.
В июле в штаб-квартире Международной федерации хоккея (IIHF) состоялась встреча, где было подписано соглашение, по которому игроки НХЛ впервые с 2014 года примут участие в хоккейном турнире Олимпиады. Также игроки североамериканской лиги выступят на Играх в 2030 году. В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в 2026 году с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.