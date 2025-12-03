Олимпийская ледовая арена в Милане будет меньше стандарта НХЛ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ледовая арена в Милане, где должны состояться матчи хоккейного турнира зимней Олимпиады 2026 года, будет меньше стандарта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщил помощник тренера сборной Канады Питер ДеБур.