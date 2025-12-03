https://ria.ru/20251203/sobjanin-2059650403.html
Собянин рассказал об уникальном катке в Лужниках
2025-12-03T23:19:00+03:00
2025-12-03T23:19:00+03:00
2025-12-03T23:19:00+03:00
2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уникальном катке в Лужниках.
«
"Там будет один из крупнейших городских катков при выходе из спортивной арены. Когда мы идем в сторону набережной - вот эта большая площадь. На месте этой площади... Там уже лед намораживает. Вот посредине будет большая елка, по краям будут кафе, ресторанчики, раздевалки и так далее. Так что это будет одно, я думаю, из самых популярных мест в Москве", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр"
и "Москва 24".
Он отметил, что помимо уже имеющейся инфраструктуры, предстоит дополнительное благоустройство - скейт-парки, спортивные площадки, замена инженерных сооружений, причальная стенка и многое другое.
"Я думаю, что мы в скором времени откроем этот замечательный каток, уникальный, с уникальной подсветкой, интерактивной. Уже там близится к тому, что скоро будет окончательно завершено и сделано. Лед уже накатывается", - подчеркнул Собянин.