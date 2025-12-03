Собянин рассказал об уникальном катке в Лужниках

Он отметил, что помимо уже имеющейся инфраструктуры, предстоит дополнительное благоустройство - скейт-парки, спортивные площадки, замена инженерных сооружений, причальная стенка и многое другое.

"Я думаю, что мы в скором времени откроем этот замечательный каток, уникальный, с уникальной подсветкой, интерактивной. Уже там близится к тому, что скоро будет окончательно завершено и сделано. Лед уже накатывается", - подчеркнул Собянин.