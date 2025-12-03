Рейтинг@Mail.ru
23:19 03.12.2025
Собянин рассказал об уникальном катке в Лужниках
москва, сергей собянин
Москва, Сергей Собянин
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об уникальном катке в Лужниках.
"Там будет один из крупнейших городских катков при выходе из спортивной арены. Когда мы идем в сторону набережной - вот эта большая площадь. На месте этой площади... Там уже лед намораживает. Вот посредине будет большая елка, по краям будут кафе, ресторанчики, раздевалки и так далее. Так что это будет одно, я думаю, из самых популярных мест в Москве", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".
Он отметил, что помимо уже имеющейся инфраструктуры, предстоит дополнительное благоустройство - скейт-парки, спортивные площадки, замена инженерных сооружений, причальная стенка и многое другое.
"Я думаю, что мы в скором времени откроем этот замечательный каток, уникальный, с уникальной подсветкой, интерактивной. Уже там близится к тому, что скоро будет окончательно завершено и сделано. Лед уже накатывается", - подчеркнул Собянин.
Открытие катка в парке Горького - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В московском парке Горького открылся каток
1 декабря, 21:08
 
МоскваСергей Собянин
 
