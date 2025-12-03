Рейтинг@Mail.ru
"Северсталь" — "Динамо Москва": смотреть онлайн матч КХЛ 3 декабря - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Хоккей
 
18:00 03.12.2025
"Северсталь" — "Динамо Москва": смотреть онлайн матч КХЛ 3 декабря
"Северсталь" — "Динамо Москва": смотреть онлайн матч КХЛ 3 декабря
"Северсталь" и "Динамо Москва" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 03.12.2025
"Северсталь" — "Динамо Москва": смотреть онлайн матч КХЛ 3 декабря

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. "Северсталь" и "Динамо Москва" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во сколько начало

Встреча состоится 3 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Минское "Динамо" возглавило Западную конференцию КХЛ
2 декабря, 15:28
 
