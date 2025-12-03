Рейтинг@Mail.ru
НХЛ не отпустит хоккеистов на Олимпиаду, если не выполнят ее условие - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:54 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/olimpiada-2059654530.html
НХЛ не отпустит хоккеистов на Олимпиаду, если не выполнят ее условие
НХЛ не отпустит хоккеистов на Олимпиаду, если не выполнят ее условие - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
НХЛ не отпустит хоккеистов на Олимпиаду, если не выполнят ее условие
Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пропустят Олимпийские игры 2026 года в Италии, если не будет достроен каток с североамериканскими размерами, заявил... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T23:54:00+03:00
2025-12-03T23:54:00+03:00
хоккей
спорт
милан
италия
канада
питер дебур
билл дэйли
международная федерация хоккея (iihf)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050642326_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4d5109700b2b1ca20aef06b39269bfd0.jpg
/20251203/khokkey-2059428494.html
/20251201/khokkey-2059020724.html
милан
италия
канада
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1a/2050642326_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_df2ae64c430cad7ebcbaf6d55470cda6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, милан, италия, канада, питер дебур, билл дэйли, международная федерация хоккея (iihf), национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Милан, Италия, Канада, Питер Дебур, Билл Дэйли, Международная федерация хоккея (IIHF), Национальная хоккейная лига (НХЛ)
НХЛ не отпустит хоккеистов на Олимпиаду, если не выполнят ее условие

Дэйли: игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду, если не достроят каток с размерами НХЛ

© Фото : x.com/capitalsХоккейное поле
Хоккейное поле - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : x.com/capitals
Хоккейное поле. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пропустят Олимпийские игры 2026 года в Италии, если не будет достроен каток с североамериканскими размерами, заявил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало о том, что строительство в Милане новой арены "Санта-Джулия", которая будет вмещать 16 тысяч зрителей, отстает от графика. Вследствие этого запланированные тестовые соревнования на этой площадке были отменены. Таким образом, первым событием на арене может стать сам олимпийский турнир. В среду помощник тренера сборной Канады Питер Дебур сообщил, что новая ледовая арена будет на метр меньше стандартных размеров НХЛ.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Овечкин попрощался с легендой НХЛ. Русский гигант оформил редкое достижение
Вчера, 10:05
"Поедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду? Зависит от того, какой процент вы готовы присвоить вероятности того, что каток не будет достроен. Если арена не будет достроена, игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду", - цитирует Дэйли Daily Faceoff.
В июле в штаб-квартире Международной федерации хоккея (IIHF) состоялась встреча, где было подписано соглашение, по которому игроки НХЛ впервые с 2014 года примут участие в хоккейном турнире Олимпиады. Также игроки североамериканской лиги выступят на Играх в 2030 году.
В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в 2026 году с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Карла Маклеод - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Тренер женской сборной Чехии по хоккею поедет на Олимпиаду, несмотря на рак
1 декабря, 18:52
 
ХоккейСпортМиланИталияКанадаПитер ДебурБилл ДэйлиМеждународная федерация хоккея (IIHF)Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    5
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    5
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Салават Юлаев
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Торпедо НН
    4
    5
  • Футбол
    Закончен (П)
    Наполи
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Сандерленд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брентфорд
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала