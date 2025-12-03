НХЛ не отпустит хоккеистов на Олимпиаду, если не выполнят ее условие

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пропустят Олимпийские игры 2026 года в Италии, если не будет достроен каток с североамериканскими размерами, заявил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.