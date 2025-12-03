Рейтинг@Mail.ru
Умер чемпион НБА в составе "Детройта" Кэмпбелл
Баскетбол
 
20:00 03.12.2025
Умер чемпион НБА в составе "Детройта" Кэмпбелл
Умер чемпион НБА в составе "Детройта" Кэмпбелл - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Умер чемпион НБА в составе "Детройта" Кэмпбелл
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Детройт Пистонс" Элден Кэмпбелл скончался на 58-м году жизни, сообщил его экс-одноклубник Мэджик... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Умер чемпион НБА в составе "Детройта" Кэмпбелл

Чемпион НБА 2004 года Кэмпбелл умер в возрасте 57 лет

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Детройт Пистонс" Элден Кэмпбелл скончался на 58-м году жизни, сообщил его экс-одноклубник Мэджик Джонсон в соцсети Х.
Причины смерти 57-летнего американца не сообщаются.
"Только что получил ужасную новость о том, что мой бывший партнер по "Лейкерс" и друг Элден Кэмпбелл скончался. Он был таким добрым человеком. Покойся с миром", - написал Джонсон.
Кэмпбелл был выбран на драфте НБА 1990 года под 27-м номером клубом "Лос-Анджелес Лейкерс". На протяжении карьеры он также выступал за "Шарлотт Хорнетс", "Сиэтл Суперсоникс", "Нью-Джерси Нетс" и "Детройт", с которым в 2004 году стал чемпионом НБА.
 
