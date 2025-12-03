Рейтинг@Mail.ru
Россияне завоевали две медали в первый день молодежного ЧМ по тхэквондо - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Единоборства
 
17:47 03.12.2025 (обновлено: 17:52 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/medal-2059578743.html
Россияне завоевали две медали в первый день молодежного ЧМ по тхэквондо
Россияне завоевали две медали в первый день молодежного ЧМ по тхэквондо - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Россияне завоевали две медали в первый день молодежного ЧМ по тхэквондо
Российские тхэквондисты завоевали одну золотую и одну серебряную медаль в первый день молодежного чемпионата мира (до 21 года), который проходит в Найроби... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T17:47:00+03:00
2025-12-03T17:52:00+03:00
единоборства
спорт
тхэквондо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056450915_0:0:2798:1574_1920x0_80_0_0_dd786320523aa7f84c82d0ef9d14f2f5.jpg
/20251123/tkhekvondo-2056997557.html
спорт, тхэквондо
Единоборства, Спорт, Тхэквондо
Россияне завоевали две медали в первый день молодежного ЧМ по тхэквондо

Россияне завоевали золото и серебро в первый день молодежного ЧМ по тхэквондо

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСоревнования по тхэквондо
Соревнования по тхэквондо - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Соревнования по тхэквондо. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские тхэквондисты завоевали одну золотую и одну серебряную медаль в первый день молодежного чемпионата мира (до 21 года), который проходит в Найроби (Кения).
Россиянка Милана Бекулова в финальном поединке весовой категории до 49 кг взяла верх над кореянкой Ким Хян Ги и впервые в карьере стала чемпионкой мира. Также на ее счету серебро взрослого мирового первенства 2025 года в Уси (Китай).
Магомедгаджи Магомедов в финале весовой категории до 58 кг уступил представителю Ирана Абулфазлю Занди, который является лидером мирового рейтинга. По ходу турнира Магомедов победил украинца Максима Маненкова, который был посеян на турнире под вторым номером.
Молодежный чемпионат мира в Найроби завершится 6 декабря. Российские тхэквондисты выступают в нейтральном статусе.
ЕдиноборстваСпортТхэквондо
 
