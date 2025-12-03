https://ria.ru/20251203/medal-2059578743.html
Россияне завоевали две медали в первый день молодежного ЧМ по тхэквондо
Россияне завоевали две медали в первый день молодежного ЧМ по тхэквондо - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Россияне завоевали две медали в первый день молодежного ЧМ по тхэквондо
Российские тхэквондисты завоевали одну золотую и одну серебряную медаль в первый день молодежного чемпионата мира (до 21 года), который проходит в Найроби... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T17:47:00+03:00
2025-12-03T17:47:00+03:00
2025-12-03T17:52:00+03:00
единоборства
спорт
тхэквондо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056450915_0:0:2798:1574_1920x0_80_0_0_dd786320523aa7f84c82d0ef9d14f2f5.jpg
/20251123/tkhekvondo-2056997557.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056450915_69:0:2798:2047_1920x0_80_0_0_9e0621294c0aac38db23b6df1d92e15c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, тхэквондо
Единоборства, Спорт, Тхэквондо
Россияне завоевали две медали в первый день молодежного ЧМ по тхэквондо
Россияне завоевали золото и серебро в первый день молодежного ЧМ по тхэквондо