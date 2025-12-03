https://ria.ru/20251203/maygurov-2059542935.html
"Держит мужчин в кулаке": Майгуров отметил успехи Вяльбе в ФЛГР
"Держит мужчин в кулаке": Майгуров отметил успехи Вяльбе в ФЛГР - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
"Держит мужчин в кулаке": Майгуров отметил успехи Вяльбе в ФЛГР
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в разговоре с РИА Новости отметил опыт и успехи Елены Вяльбе на посту президента Федерации лыжных... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
