Рейтинг@Mail.ru
"Держит мужчин в кулаке": Майгуров отметил успехи Вяльбе в ФЛГР - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
15:58 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/maygurov-2059542935.html
"Держит мужчин в кулаке": Майгуров отметил успехи Вяльбе в ФЛГР
"Держит мужчин в кулаке": Майгуров отметил успехи Вяльбе в ФЛГР - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
"Держит мужчин в кулаке": Майгуров отметил успехи Вяльбе в ФЛГР
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в разговоре с РИА Новости отметил опыт и успехи Елены Вяльбе на посту президента Федерации лыжных... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T15:58:00+03:00
2025-12-03T15:58:00+03:00
лыжные гонки
елена вяльбе
виктор майгуров
федерация лыжных гонок россии (флгр)
союз биатлонистов россии (сбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890902390_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_fc8f5c163be88be4e7dfb6c5a99da4b9.jpg
/20251105/vyalbe-2052974681.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890902390_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_27d07157cdf7b9ded01a9fa4c182b219.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
елена вяльбе, виктор майгуров, федерация лыжных гонок россии (флгр), союз биатлонистов россии (сбр)
Лыжные гонки, Елена Вяльбе, Виктор Майгуров, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР), Союз биатлонистов России (СБР)
"Держит мужчин в кулаке": Майгуров отметил успехи Вяльбе в ФЛГР

Майгуров отметил, что Вяльбе держит мужчин в кулаке в Федерации лыжных гонок

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезидент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в разговоре с РИА Новости отметил опыт и успехи Елены Вяльбе на посту президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Вяльбе занимает пост президента ФЛГР с 2010 года. Следующие выборы запланированы на конец мая - начало июня 2026 года.
"Елена Валерьевна сегодня один из самых опытных руководителей федерации. Несмотря на то, что женщина, она держит всех мужчин в твердом кулаке. Будучи спортсменкой, Елена Валерьевна добилась многого в спорте. Результаты последней Олимпиады в Китае тоже говорят о многом. Лыжники выиграли пять золотых медалей. Надо постараться, чтобы как минимум повторить этот результат", - сказал Майгуров.
Вяльбе 57 лет. Она является трехкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира, пятикратной обладательницей Кубка мира.
Елена Вяльбе - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Легков: Вяльбе сделала все, чтобы российских лыжников допустили до ОИ
5 ноября, 14:46
 
Лыжные гонкиЕлена ВяльбеВиктор МайгуровФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)Союз биатлонистов России (СБР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    5
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    5
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Салават Юлаев
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Торпедо НН
    4
    5
  • Футбол
    Закончен (П)
    Наполи
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Сандерленд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брентфорд
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала