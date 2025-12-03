https://ria.ru/20251203/match-2059489287.html
Гендиректор ФХР назвал информацию о товарищеском матче с США пиаром
Гендиректор ФХР назвал информацию о товарищеском матче с США пиаром
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов в разговоре с РИА Новости назвал пиаром информацию о возможном товарищеском матче по хоккею с национальной командой США.
Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг
заявил, что в настоящее время ведутся переговоры о проведении матча между сборными России и США.
«
"У нас были определенные контакты со словаками, у остальных федераций, кто готов с нами играть, - Северная Корея, Монголия, Сербия, - нет конкурентных команд. Что касается Америки, то, наверное, это больше пиар и политика, чем спорт", - сказал Курбатов
.
"Дело в том, что американская сборная собирается из игроков, которые освободились из своих чемпионатов, и едет на чемпионат мира. До этого же она практически не собирается, поэтому никто не будет прерывать сезон ради сборной", - добавил он.