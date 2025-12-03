Рейтинг@Mail.ru
Клуб НБА расторг контракт с членом Зала славы баскетбола
13:15 03.12.2025 (обновлено: 13:21 03.12.2025)
Клуб НБА расторг контракт с членом Зала славы баскетбола
Клуб НБА расторг контракт с членом Зала славы баскетбола
Клуб "Лос-Анджелес Клипперс" расторг контракт с американским разыгрывающим и членом Зала славы баскетбола Крисом Полом, сообщает ESPN со ссылкой на заявление... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025
Клуб НБА расторг контракт с членом Зала славы баскетбола

"Клипперс" расторгли контракт с членом Зала славы баскетбола Крисом Полом

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Клуб "Лос-Анджелес Клипперс" расторг контракт с американским разыгрывающим и членом Зала славы баскетбола Крисом Полом, сообщает ESPN со ссылкой на заявление генерального менеджера клуба Лоуренса Фрэнка.
В текущем сезоне Пол принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата. В среднем в текущем сезоне разыгрывающий набирал 2,9 очка, а также делал 1,8 подбора и 3,3 передачи за игру. Отмечается, что баскетболист был отчислен из состава перед гостевой игрой против клуба "Атланта Хокс", которая станет второй в пятиматчевой выездной серии команды. Позднее Пол в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) подтвердил свое исключение. "Клипперс" (5 побед, 16 поражений) занимают 14-е место в таблице Западной конференции.
«
"Мы расстаемся с Крисом, он больше не будет находиться в составе команды. Мы будем работать с ним над следующим этапом его карьеры. Крис - легендарный игрок "Клипперс", у которого была историческая карьера. Хочу сразу уточнить: никто не винит его в наших неудачах. Я беру на себя ответственность за наш текущий результат. Есть множество причин, из-за которых мы испытываем трудности. Мы благодарны Крису за его вклад в развитие франшизы", - заявил Фрэнк.
Полу 40 лет. Текущий сезон стал для него 21-м в качестве действующего баскетболиста НБА. В июле американец заявил, что текущий сезон станет последним в его профессиональной карьере. Пол был выбран в первом раунде драфта НБА 2005 года под четвертым номером клубом "Нью-Орлеан Хорнетс" (ныне - "Пеликанс"). В 2011-м американец был обменян в "Клипперс", где играл до 2017 года. Также он выступал в составах "Хьюстон Рокетс", "Оклахома-Сити Тандер", "Финикс Санз", "Сан-Антонио Сперс", а летом вернулся в "Клипперс", подписав однолетний контракт.
Пол является 12-кратным участником Матча всех звезд, он занимает второе место в истории НБА по количеству совершенных передач (12552) и перехватов (2728). В составе сборной США Пол становился победителем Олимпиады 2008 и 2012 года, а также бронзовым призером чемпионата мира 2006 года. В сентябре 2025-го Пол вместе с Леброном Джеймсом были введены в Зал славы баскетбола и стали первыми действующими игроками, включенными в него.
