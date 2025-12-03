Рейтинг@Mail.ru
"Монреаль" проведет церемонию чествования Маркова
21:06 03.12.2025
"Монреаль" проведет церемонию чествования Маркова
спорт, россия, монреаль
Спорт, Россия, Монреаль, Хоккей
© AP Photo / Paul SancyaАндрей Марков (слева) и Пи Кей Суббан
© AP Photo / Paul Sancya
Андрей Марков (слева) и Пи Кей Суббан. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" пригласил бывшего защитника команды Андрея Маркова на церемонию чествования, сообщается на сайте лиги.
Церемония пройдет в ночь на четверг перед началом домашнего матча регулярного чемпионата с "Виннипегом". Ранее Марков был включен в первую символическую сборную "Монреаля" XXI века.
"Я был удивлен и счастлив. Из-за сегодняшней политической ситуации в мире "Канадиенс" нелегко сделать то, что они делают в мою честь. Я очень ценю их желание сделать это. Пять лет назад, когда я завершил карьеру, я сказал, что еще слишком рано подводить итоги. Но сейчас первое, что приходит на ум, - это то, что все эти годы в Монреале были лучшим временем в моей жизни. У меня много прекрасных воспоминаний об этих годах, и я был счастлив провести всю свою карьеру в НХЛ в "Канадиенс", - приводит слова Маркова сайт НХЛ.
Маркову 46 лет. Он был выбран "Монреалем" под общим 162-м номером на драфте НХЛ 1998 года. Всего он провел в клубе 17 лет и сыграл 990 матчей в лиге, набрав 572 очка (119 голов + 453 передачи). Также он выступал в России за воскресенский "Химик", московское "Динамо", подмосковный "Витязь", казанский "Ак Барс" и ярославский "Локомотив".
В составе сборной России Марков стал чемпионом мира 2008 года, а также дважды становился бронзовым призером соревнований (2005, 2007). В апреле 2020 года объявил о завершении карьеры профессионального хоккеиста, после чего работал в тренерском штабе "Витязя" и "Спартака" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
