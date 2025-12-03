"Монреаль" проведет церемонию чествования Маркова

Церемония пройдет в ночь на четверг перед началом домашнего матча регулярного чемпионата с "Виннипегом". Ранее Марков был включен в первую символическую сборную "Монреаля" XXI века.

В составе сборной России Марков стал чемпионом мира 2008 года, а также дважды становился бронзовым призером соревнований (2005, 2007). В апреле 2020 года объявил о завершении карьеры профессионального хоккеиста, после чего работал в тренерском штабе "Витязя" и "Спартака" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).