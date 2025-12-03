https://ria.ru/20251203/khokkey-2059633712.html
"Монреаль" проведет церемонию чествования Маркова
"Монреаль" проведет церемонию чествования Маркова - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
"Монреаль" проведет церемонию чествования Маркова
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" пригласил бывшего защитника команды Андрея Маркова на церемонию чествования, сообщается на сайте... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T21:06:00+03:00
2025-12-03T21:06:00+03:00
2025-12-03T21:06:00+03:00
спорт
россия
монреаль
хоккей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79022/38/790223894_0:0:3530:1987_1920x0_80_0_0_cc6d423e600f6fd9ec6bf0dce32c0a18.jpg
/20251111/khokkey-2054082110.html
/20251203/khokkey-2059428494.html
россия
монреаль
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79022/38/790223894_135:0:3292:2368_1920x0_80_0_0_8f0e40ace432a08f740b8bbb13aa9a7c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, монреаль
Спорт, Россия, Монреаль, Хоккей
"Монреаль" проведет церемонию чествования Маркова
"Монреаль" пригласил экс-игрока Маркова на церемонию чествования
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" пригласил бывшего защитника команды Андрея Маркова на церемонию чествования, сообщается на сайте лиги.
Церемония пройдет в ночь на четверг перед началом домашнего матча регулярного чемпионата с "Виннипегом". Ранее Марков был включен в первую символическую сборную "Монреаля" XXI века.
"Я был удивлен и счастлив. Из-за сегодняшней политической ситуации в мире "Канадиенс" нелегко сделать то, что они делают в мою честь. Я очень ценю их желание сделать это. Пять лет назад, когда я завершил карьеру, я сказал, что еще слишком рано подводить итоги. Но сейчас первое, что приходит на ум, - это то, что все эти годы в Монреале
были лучшим временем в моей жизни. У меня много прекрасных воспоминаний об этих годах, и я был счастлив провести всю свою карьеру в НХЛ в "Канадиенс", - приводит слова Маркова сайт НХЛ.
Маркову 46 лет. Он был выбран "Монреалем" под общим 162-м номером на драфте НХЛ 1998 года. Всего он провел в клубе 17 лет и сыграл 990 матчей в лиге, набрав 572 очка (119 голов + 453 передачи). Также он выступал в России
за воскресенский "Химик", московское "Динамо", подмосковный "Витязь", казанский "Ак Барс" и ярославский "Локомотив".
В составе сборной России Марков стал чемпионом мира 2008 года, а также дважды становился бронзовым призером соревнований (2005, 2007). В апреле 2020 года объявил о завершении карьеры профессионального хоккеиста, после чего работал в тренерском штабе "Витязя" и "Спартака" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).