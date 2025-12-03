Рудковская рассказала, сколько Плющенко заплатил за лечение Костылевой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер Евгений Плющенко оплатил своей воспитаннице Елене Костылевой лечение стоимостью 150 тыс рублей, рассказала РИА Новости его супруга и продюсер Яна Рудковская.
Ранее официальный фан-клуб 14-летней Костылевой в Telegram сообщил, что из-за проблем со здоровьем спортсменка не сможет выступить на юниорском Кубке Первого канала в Калуге, который состоится 6 декабря.
"За ноябрьское лечение Елены Костылевой академия в лице Евгения Плющенко оплатила лечение травмы, с которой спортсменка выступала на втором этапе Гран-при. Все необходимые документы это подтверждают. 150 тысяч. Она почти каждый день ездила на лечение", - сказала Рудковская.
Ранее Плющенко сообщил, что отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении матери Костылевой Ирины из-за жестокого обращения с дочерью.
В жалобе Плющенко утверждал, что мать 14-летней спортсменки ранее была удалена с тренировочной арены его академии за систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей) и за жестокое обращение с собственной дочерью в раздевалке на территории комплекса. По словам специалиста, он располагает доказательными видеоматериалами с камер и показаниями свидетелей. При этом подчеркивается, что Ирина Костылева стоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Жалоба на Костылеву также была подана в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).