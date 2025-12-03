Рейтинг@Mail.ru
Рудковская рассказала, сколько Плющенко заплатил за лечение Костылевой
Фигурное катание
Фигурное катание
 
19:08 03.12.2025
Рудковская рассказала, сколько Плющенко заплатил за лечение Костылевой
Рудковская рассказала, сколько Плющенко заплатил за лечение Костылевой - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Рудковская рассказала, сколько Плющенко заплатил за лечение Костылевой
Двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер Евгений Плющенко оплатил своей воспитаннице Елене Костылевой лечение стоимостью 150 тыс рублей, рассказала РИА... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Рудковская рассказала, сколько Плющенко заплатил за лечение Костылевой

Рудковская заявила, что Плющенко оплатил лечение Костылевой за 150 тысяч рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер Евгений Плющенко оплатил своей воспитаннице Елене Костылевой лечение стоимостью 150 тыс рублей, рассказала РИА Новости его супруга и продюсер Яна Рудковская.
Ранее официальный фан-клуб 14-летней Костылевой в Telegram сообщил, что из-за проблем со здоровьем спортсменка не сможет выступить на юниорском Кубке Первого канала в Калуге, который состоится 6 декабря.
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Украинскую судью отстранили за угрозы фигуристу
1 декабря, 14:16
"За ноябрьское лечение Елены Костылевой академия в лице Евгения Плющенко оплатила лечение травмы, с которой спортсменка выступала на втором этапе Гран-при. Все необходимые документы это подтверждают. 150 тысяч. Она почти каждый день ездила на лечение", - сказала Рудковская.
Ранее Плющенко сообщил, что отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении матери Костылевой Ирины из-за жестокого обращения с дочерью.
В жалобе Плющенко утверждал, что мать 14-летней спортсменки ранее была удалена с тренировочной арены его академии за систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей) и за жестокое обращение с собственной дочерью в раздевалке на территории комплекса. По словам специалиста, он располагает доказательными видеоматериалами с камер и показаниями свидетелей. При этом подчеркивается, что Ирина Костылева стоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Жалоба на Костылеву также была подана в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина, Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Рудковская выложила видео, где Ирина Костылева, предположительно, бьет дочь
28 ноября, 19:29
 
