Российских гандболистов собираются вернуть на мировые турниры в 2026 году

В марте 2022 года Европейская федерация гандбола (EHF) и IHF отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

"Как вы знаете, МОК разрешает отдельным нейтральным спортсменам, имеющим российский или белорусский паспорт, принимать участие в соревнованиях при условии соблюдения строгих условий допуска. Поскольку IHF планирует реинтегрировать национальные команды России и Белоруссии в мероприятия IHF начиная с 2026 года, мы высоко оценим ваше терпение и сотрудничество, которые позволят нам работать над заключительными этапами упомянутой реинтеграции", - приводятся слова Мустафы на сайте Белорусской федерации гандбола.

Ранее председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что намерен вынести на голосование вопрос возвращения сборных России и Белоруссии на международные турниры на ближайшем конгрессе IHF, который пройдет в Каире (Египет) с 19 по 22 декабря. В июле Шишкарев заявил РИА Новости, что ФГР получила письмо от IHF о переговорах с Международным олимпийским комитетом (МОК) по допуску российских и белорусских команд к соревнованиям, а также отметил, что национальные сборные готовы в любой момент вернуться на международную арену.