Российских гандболистов собираются вернуть на мировые турниры в 2026 году
03.12.2025
Российских гандболистов собираются вернуть на мировые турниры в 2026 году
Российских гандболистов собираются вернуть на мировые турниры в 2026 году
Международная федерация гандбола (IHF) планирует вернуть сборные России и Белоруссии на международные турниры в 2026 году, заявил президент IHF Хассан Мустафа в РИА Новости Спорт, 03.12.2025
хассан мустафа
сергей шишкарев
международный олимпийский комитет (мок)
международная федерация гандбола (ihf)
гандбол
сборная россии по гандболу
женская сборная россии по гандболу
Российских гандболистов собираются вернуть на мировые турниры в 2026 году

Международная федерация гандбола планирует вернуть Россию на турниры в 2026 году

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Международная федерация гандбола (IHF) планирует вернуть сборные России и Белоруссии на международные турниры в 2026 году, заявил президент IHF Хассан Мустафа в письме председателю Белорусской федерации гандбола Владимиру Коноплеву.
В марте 2022 года Европейская федерация гандбола (EHF) и IHF отстранили российские и белорусские сборные и клубы от участия в международных турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
«
"Как вы знаете, МОК разрешает отдельным нейтральным спортсменам, имеющим российский или белорусский паспорт, принимать участие в соревнованиях при условии соблюдения строгих условий допуска. Поскольку IHF планирует реинтегрировать национальные команды России и Белоруссии в мероприятия IHF начиная с 2026 года, мы высоко оценим ваше терпение и сотрудничество, которые позволят нам работать над заключительными этапами упомянутой реинтеграции", - приводятся слова Мустафы на сайте Белорусской федерации гандбола.
Ранее председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что намерен вынести на голосование вопрос возвращения сборных России и Белоруссии на международные турниры на ближайшем конгрессе IHF, который пройдет в Каире (Египет) с 19 по 22 декабря. В июле Шишкарев заявил РИА Новости, что ФГР получила письмо от IHF о переговорах с Международным олимпийским комитетом (МОК) по допуску российских и белорусских команд к соревнованиям, а также отметил, что национальные сборные готовы в любой момент вернуться на международную арену.
Президент EHF предложил встретиться главе Федерации гандбола России
В ноябре водное поло стало первым игровым командным видом спорта, в котором россиянам разрешили участвовать в международных турнирах.
 
Хассан Мустафа
Сергей Шишкарев
Международный олимпийский комитет (МОК)
Международная федерация гандбола (IHF)
Гандбол
Сборная России по гандболу
Женская сборная России по гандболу
 
