Головин заявил, что считает себя лидером "Монако"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин заявил, что чувствует себя лидером в футбольном клубе французской Лиги 1, несмотря на отсутствие капитанской повязки.
В субботу "Монако" дома обыграл "Пари Сен-Жермен" в матче 14-го тура чемпионата Франции со счетом 1:0. Головин отметился результативной передачей на Такуми Минамино.
"Я не прошу капитанскую повязку. Два года назад мы решили, что капитаном будет Денис Закариа, потому что он говорит на четырех-пяти языках. Он очень позитивный и заслуживает этого больше, чем я. Мне здесь нравится. Я счастлив, и последние два-три года я чувствую себя лидером. Я не из тех, кто много говорит в раздевалке. Если станет тяжело, то, возможно, я скажу что-нибудь, но обычно я предпочитаю подавать пример на поле", - рассказал Головин на пресс-конференции, запись которой опубликована на сайте "Монако".
Головину 29 лет, он присоединился к "Монако" в июле 2018 года. За это время россиянин сыграл 243 матча и забил 36 мячей. В текущем сезоне в активе полузащитника 11 встреч и два гола. Головин сыграл 50 матчей за сборную России, забив восемь мячей.
29 ноября, 21:08