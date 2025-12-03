https://ria.ru/20251203/futbol-2059600006.html
Стало известно, где пройдет женский чемпионат Европы по футболу в 2029 году
Женский чемпионат Европы по футболу 2029 года пройдет в Германии, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Женский чемпионат Европы по футболу в 2029 году пройдет в Германии