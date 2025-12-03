Российских футболистов внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу российских футболистов, в том числе Николая Рассказова, Владимира Хубулова, Дмитрия Скопинцева и Максима Витюгова, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.

На ресурсе указано, что российские спортсмены были внесены в скандальную базу за якобы "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".