Российских футболистов внесли в базу "Миротворца"
Футбол
 
06:01 03.12.2025
Российских футболистов внесли в базу "Миротворца"
Российских футболистов внесли в базу "Миротворца"
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу российских футболистов, в том числе Николая Рассказова, Владимира Хубулова, Дмитрия... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Дмитрий Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
Дмитрий Скопинцев. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу российских футболистов, в том числе Николая Рассказова, Владимира Хубулова, Дмитрия Скопинцева и Максима Витюгова, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.
Кроме того, на сайт были внесены данные футболистов Романа Евгеньева и Сергея Бабкина, а также заместителя генерального секретаря Российского футбольного союза Дениса Рогачева и генерального директора "Крыльев Советов" Тархана Джабраилова.
Генсек РФС Максим Митрофанов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Генсека РФС внесли в базу "Миротворца"
25 ноября, 06:48
На ресурсе указано, что российские спортсмены были внесены в скандальную базу за якобы "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Константин Зырянов - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Председателя правления "Зенита" Зырянова внесли в базу "Миротворца"
25 ноября, 06:46
 
