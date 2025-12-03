https://ria.ru/20251203/cas-2059499104.html
CAS дал понять федерациям, что надо менять позицию, заявил Матыцин
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Спортивный арбитражный суд (CAS) своим решением признать неправомерными действия Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) по недопуску российских спортсменов до международных соревнований дал понять федерациям, что необходимо менять прежнюю позицию в этом вопросе, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по спорту и физической культуре Олег Матыцин.
Во вторник CAS
признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В октябре международная федерация оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии
, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции от российской стороны.
«
"Важно хорошо знать все детали и положения решения. Это позитивный сигнал и подтверждение справедливости. И это, конечно, не может не вызывать оптимизма. Это подтверждение того, что надо работать во всех направлениях. И в дипломатическом направлении, и защищать интересы спортсменов нашей страны в судах и любых инстанциях", - заявил Матыцин
.
"Хороший прецедент, безусловно, и сигнал для других (международных) федераций о том, что надо уважать базовые принципы олимпизма, - продолжил глава комитета. - Ни в коем случае не допускать дискриминации и нарушения прав спортсменов, какую бы страну они не представляли. Будем надеяться, что это решение позволит нашим спортсменам принять участие в дальнейших соревнованиях. Пусть пока в нейтральном статусе, что тоже, к сожалению, пока не меняется. Но, повторюсь, как прецедент, это решение CAS вселяет оптимизм".