Рейтинг@Mail.ru
CAS дал понять федерациям, что надо менять позицию, заявил Матыцин - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 03.12.2025 (обновлено: 17:12 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/cas-2059499104.html
CAS дал понять федерациям, что надо менять позицию, заявил Матыцин
CAS дал понять федерациям, что надо менять позицию, заявил Матыцин - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
CAS дал понять федерациям, что надо менять позицию, заявил Матыцин
Спортивный арбитражный суд (CAS) своим решением признать неправомерными действия Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) по недопуску... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T13:28:00+03:00
2025-12-03T17:12:00+03:00
спорт
олег матыцин
спортивный арбитражный суд (cas)
международный олимпийский комитет (мок)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572346948_0:177:3009:1870_1920x0_80_0_0_04aed762c209d882db5180b0d8d2c39a.jpg
/20251202/lyzhniki-2059350067.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572346948_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_0b9674519b402c1abafc149dbeccbdef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, олег матыцин, спортивный арбитражный суд (cas), международный олимпийский комитет (мок)
Спорт, Олег Матыцин, Спортивный арбитражный суд (CAS), Международный олимпийский комитет (МОК)
CAS дал понять федерациям, что надо менять позицию, заявил Матыцин

Матыцин: CAS дал понять федерациям, что надо менять позицию

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкОлег Матыцин
Олег Матыцин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Олег Матыцин. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости, Олег Богатов. Спортивный арбитражный суд (CAS) своим решением признать неправомерными действия Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) по недопуску российских спортсменов до международных соревнований дал понять федерациям, что необходимо менять прежнюю позицию в этом вопросе, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по спорту и физической культуре Олег Матыцин.
Во вторник CAS признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В октябре международная федерация оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции от российской стороны.
«
"Важно хорошо знать все детали и положения решения. Это позитивный сигнал и подтверждение справедливости. И это, конечно, не может не вызывать оптимизма. Это подтверждение того, что надо работать во всех направлениях. И в дипломатическом направлении, и защищать интересы спортсменов нашей страны в судах и любых инстанциях", - заявил Матыцин.
"Хороший прецедент, безусловно, и сигнал для других (международных) федераций о том, что надо уважать базовые принципы олимпизма, - продолжил глава комитета. - Ни в коем случае не допускать дискриминации и нарушения прав спортсменов, какую бы страну они не представляли. Будем надеяться, что это решение позволит нашим спортсменам принять участие в дальнейших соревнованиях. Пусть пока в нейтральном статусе, что тоже, к сожалению, пока не меняется. Но, повторюсь, как прецедент, это решение CAS вселяет оптимизм".
Елена Вяльбе и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Норвежцы грозятся сорвать визит русских лыжников: почему они плюют на суд
2 декабря, 20:10
 
СпортОлег МатыцинСпортивный арбитражный суд (CAS)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    5
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    5
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Салават Юлаев
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Торпедо НН
    4
    5
  • Футбол
    Закончен (П)
    Наполи
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
    0
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Сандерленд
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брентфорд
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала