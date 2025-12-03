Бородавко: из заявки на нейтральный статус могут вылететь многие лыжники

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что по требованиям Международного олимпийского комитета (МОК) к нейтральному статусу из заявки могут не пройти до 90% российских спортсменов, под вопросом остается участие трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.