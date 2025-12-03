Рейтинг@Mail.ru
Бородавко: из заявки на нейтральный статус могут вылететь многие лыжники
Лыжные гонки
 
11:32 03.12.2025
Бородавко: из заявки на нейтральный статус могут вылететь многие лыжники
Бородавко: из заявки на нейтральный статус могут вылететь многие лыжники
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что по требованиям Международного олимпийского комитета (МОК) к нейтральному... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Бородавко: из заявки на нейтральный статус могут вылететь многие лыжники

Бородавко: по условиям МОК к нейтральному статусу могут вылететь 90% лыжников

Юрий Бородавко. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что по требованиям Международного олимпийского комитета (МОК) к нейтральному статусу из заявки могут не пройти до 90% российских спортсменов, под вопросом остается участие трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.
Во вторник министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале, что CAS в Лозанне признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции от российской стороны.
«
"Сегодня или завтра федерация должна обсудить, кого подавать в заявку на нейтральный статус. Может ли Большунов туда не попасть? По тем условиям, которые выдвигает МОК, не пройти могут более 90%", - сказал Бородавко.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Большунов жестко наказан за хамство. Почему не пощадили "гордость страны"?
2 декабря, 19:23
 
