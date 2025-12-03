https://ria.ru/20251203/biatlon-2059604179.html
Ботн выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира
Ботн выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира
Норвежский биатлонист Йохан-Олаф Ботн одержал победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция). РИА Новости Спорт, 03.12.2025
