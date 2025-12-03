Рейтинг@Mail.ru
Ботн выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
19:20 03.12.2025 (обновлено: 19:21 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/biatlon-2059604179.html
Ботн выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира
Ботн выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Ботн выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира
Норвежский биатлонист Йохан-Олаф Ботн одержал победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция). РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T19:20:00+03:00
2025-12-03T19:21:00+03:00
биатлон
спорт
эстерсунд
швеция
украина
международный союз биатлонистов (ibu)
кубок мира по биатлону
себастьян самуэльссон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928080083_0:153:3228:1969_1920x0_80_0_0_85ca49fe79fc0a987818ac78bb6189ce.jpg
/20251130/biatlon-2058759619.html
эстерсунд
швеция
украина
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928080083_497:0:3228:2048_1920x0_80_0_0_0c56b7ddb42301a92fde92fbdbc8edc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, эстерсунд, швеция, украина, международный союз биатлонистов (ibu), кубок мира по биатлону, себастьян самуэльссон
Биатлон, Спорт, Эстерсунд, Швеция, Украина, Международный союз биатлонистов (IBU), Кубок мира по биатлону, Себастьян Самуэльссон
Ботн выиграл индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира

Ботн одержал победу на индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБиатлонист
Биатлонист - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Биатлонист. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Норвежский биатлонист Йохан-Олаф Ботн одержал победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция).
Ботн преодолел дистанцию 20 км за 46 минут 49,4 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место занял его соотечественник Мартин Ульдал (отставание - 57,7 секунды, без промахов). Третьим стал швед Себастьян Самуэльссон (+1 минута, 1 промах).
Первый этап Кубка мира завершится 7 декабря.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.
Себастьян Самуэльссон
Шведы выиграли одиночную смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира
30 ноября, 16:56
 
БиатлонСпортЭстерсундШвецияУкраинаМеждународный союз биатлонистов (IBU)Кубок мира по биатлонуСебастьян Самуэльссон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    5
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    5
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Салават Юлаев
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Торпедо НН
    4
    5
  • Футбол
    Закончен (П)
    Наполи
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
    0
    3
  • Футбол
    2-й тайм
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Сандерленд
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брентфорд
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала