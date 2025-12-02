WADA внесло антидопинговое агентство Узбекистана в список наблюдения

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение внести Национальное антидопинговое агентство Узбекистана (УзНАДА) в список наблюдения в связи с несоответствием важным критериям организации.

Решение было принято на заседании перед началом шестой всемирной конференции по допингу в спорте, которая пройдет с 2 по 5 декабря в Пусане (Южная Корея).

« "Исполнительный комитет одобрил рекомендацию комитета по проверке соответствия (CRC) включить УзНАДА в "список наблюдения", предоставив четыре месяца на устранение выявленных несоответствий. Включение связано с несоответствием нескольким критически важным требованиям, выявленным в ходе аудита WADA в феврале 2025 года", - сообщается на сайте WADA.

"Узбекистанская сторона представила план корректирующих действий, который убедил CRC, что несоответствия будут устранены в течение четырех месяцев, что соответствует критериям "списка наблюдения". В случае если несоответствия не будут устранены в установленный срок, WADA автоматически направит официальное уведомление о несоблюдении и предложит меры и условия восстановления", - уточняется в заявлении.